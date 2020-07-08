В Индии сняли на видео, как собаки покусали за хвост варана

Видео было снято в городе Паури, штат Уттаракханд. На кадрах видно, что ящерица пытается спастись от собак на дереве, но они кусают ее за хвост и стаскивают на землю. Шансов на спасение у варана практически не было, если бы не вмешались люди, отогнавшие собак. Сообщается, что ящерица не пострадала.