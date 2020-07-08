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В Индии сняли на видео, как собаки покусали за хвост варана
В северной части Индии сняли вирусное видео, на котором две собаки не дают варану забраться на дерево, сообщает NDTV. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T00:24
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353
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туризм, уттаракханд, новости - туризм, африка, индия, животные

В Индии сняли на видео, как собаки покусали за хвост варана

00:24 08.07.2020
47
© Himanshu BhattСобаки напали на варана
Собаки напали на варана
© Himanshu Bhatt
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. В северной части Индии сняли вирусное видео, на котором две собаки не дают варану забраться на дерево, сообщает NDTV.
Видео было снято в городе Паури, штат Уттаракханд. На кадрах видно, что ящерица пытается спастись от собак на дереве, но они кусают ее за хвост и стаскивают на землю. Шансов на спасение у варана практически не было, если бы не вмешались люди, отогнавшие собак. Сообщается, что ящерица не пострадала.
Ролик вызвал интерес у пользователей соцсетей. Мнения же по поводу действий его операторов разделились. Одни поддержали спасение варана, другие осудили, аргументируя позицию тем, что человек не должен вмешиваться в пищевую цепочку дикой природы.
Варана относятся к виду крупных ящериц, обитающих в Африке, Азии и Океании. Существует около 880 их разновидностей. На видео — бенгальский, наиболее распространенный на территории Индии.
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