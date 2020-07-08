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В Амурской области откроют туристический центр у целебного источника
Общественная организация из села Игнашино Амурской области инициировала проект по возрождению и сохранению Игнашинской слободы в Сковородинском районе,... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T10:28
хорошие новости
общество
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
хорошие новости, общество, амурская область, сковородинский район

В Амурской области откроют туристический центр у целебного источника

08:00 08.07.2020 (обновлено: 10:28 08.07.2020)
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© РИА Новости / Игорь АгеенкоВид на город Благовещенск в Амурской области
Вид на город Благовещенск в Амурской области
© РИА Новости / Игорь Агеенко
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Общественная организация из села Игнашино Амурской области инициировала проект по возрождению и сохранению Игнашинской слободы в Сковородинском районе, говорится в сообщении на сайте правительства региона.
На средства Фонда президентских грантов, которые составили почти полмиллиона рублей, амурчане создают информационный сайт "Игнашинская слобода", в дальнейшем планируют снять видеофильм об истории Игнашинской слободы и планах по ее возрождению.
"Мы планируем сделать село Игнашино туристическим центром. Село Игнашино подходит под развитие внутреннего туризма в Амурской области: напротив находится парк Мохэ в китайском поселке Бейдзи, там аэропорт, туда более миллиона китайских туристов приезжает. В нашем селе хотим сделать профилакторий рядом с целебным игнашинским источником, откуда поили водой самого Николая II. Это в дальнейшем, а пока хотим рассказать амурчанам и гостям Приамурья о том, что такое Игнашинская слобода", — поделился один из представителей общественной организации "Игнашинская слобода" Анатолий Симчук.
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"Проект "Игнашинская слобода" заслуживает внимания, потому что он покажет амурчанам, как красиво в селе: вокруг глухая тайга и лечебный источник, территорию вокруг которого хотят облагородить. Мы и дальше будем поддерживать инициативу жителей, оказывать посильное участие в предложенном проекте, если понадобится", — прокомментировал глава Сковородинского района Алексей Прохоров.
Согласно документам, станица Игнашино образовалась в 1857 году. В 1876-м возле игнашинского источника с природной минеральной водой было решено построить лечебницу с ваннами. В июне 1891 года цесаревич Николай путешествовал по Амуру, и его угостили целебной водой из игнашинского ключа. С этого времени бутыли с амурской водой стали доставлять к царскому столу. Лечебницу в Игнашино закрыли в 1940 году после пожара.
Проект "Игнашинская слобода" — назад в будущее", инициированный жителями Сковородинского района, победил во втором конкурсе президентских грантов 2020 года в направлении "Сохранение исторической памяти". Снять фильм и провести региональную конференцию по популяризации своего проекта амурчане планируют до конца октября.
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