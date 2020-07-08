В Амурской области откроют туристический центр у целебного источника

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Общественная организация из села Игнашино Амурской области инициировала проект по возрождению и сохранению Игнашинской слободы в Сковородинском районе, говорится в сообщении на сайте правительства региона.

На средства Фонда президентских грантов, которые составили почти полмиллиона рублей, амурчане создают информационный сайт "Игнашинская слобода", в дальнейшем планируют снять видеофильм об истории Игнашинской слободы и планах по ее возрождению.

"Мы планируем сделать село Игнашино туристическим центром. Село Игнашино подходит под развитие внутреннего туризма в Амурской области: напротив находится парк Мохэ в китайском поселке Бейдзи, там аэропорт, туда более миллиона китайских туристов приезжает. В нашем селе хотим сделать профилакторий рядом с целебным игнашинским источником, откуда поили водой самого Николая II. Это в дальнейшем, а пока хотим рассказать амурчанам и гостям Приамурья о том, что такое Игнашинская слобода", — поделился один из представителей общественной организации "Игнашинская слобода" Анатолий Симчук.

Районные власти пошли навстречу активным амурчанам.

"Проект "Игнашинская слобода" заслуживает внимания, потому что он покажет амурчанам, как красиво в селе: вокруг глухая тайга и лечебный источник, территорию вокруг которого хотят облагородить. Мы и дальше будем поддерживать инициативу жителей, оказывать посильное участие в предложенном проекте, если понадобится", — прокомментировал глава Сковородинского района Алексей Прохоров.

Согласно документам, станица Игнашино образовалась в 1857 году. В 1876-м возле игнашинского источника с природной минеральной водой было решено построить лечебницу с ваннами. В июне 1891 года цесаревич Николай путешествовал по Амуру, и его угостили целебной водой из игнашинского ключа. С этого времени бутыли с амурской водой стали доставлять к царскому столу. Лечебницу в Игнашино закрыли в 1940 году после пожара.