Нечем платить: Украине предрекли скорое банкротство

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Киеву надо срочно гасить долги — на миллиарды долларов. Денег нет, к тому же приостановили выпуск еврооблигаций — из-за неожиданной отставки главы Нацбанка Якова Смолия. Если расплатиться не удастся, страну ждет технический дефолт.

Миллиардные долги

Первого июля Яков Смолий подал президенту заявление об увольнении. Он объяснил это "систематическим политическим давлением" на Нацбанк. Верховная рада по предложению Зеленского освободила Смолия от должности.

Немецкая газета Handelsblaat утверждает: ситуация близка к критической. Украине снова грозит банкротство. Дело в том, что Киеву необходимо рассчитаться с иностранными кредиторами.

Из-за неожиданной отставки Смолия остановили выпуск еврооблигаций. Киев рассчитывал получить 1,75 миллиарда долларов и направить 750 миллионов на платежи по облигациям со сроком погашения в 2021-2022 годах, а оставшийся миллиард — на латание бюджетных дыр.

Новые кредиты

Только в этом году Киев должен рефинансировать (заменить новыми кредитами) 17 миллиардов долларов.

"С этой целью еще Национальный банк Украины через банки Goldman Sachs и JP Morgan начал подписку на размещение двенадцатилетних евробондов с процентной ставкой от 7,3 до 7,4. Восьмого июля этот выпуск еврооблигаций предполагалось разместить на Лондонской бирже", — отмечает издание. Но все рухнуло из-за увольнения Смолия, которое стало "громом среди ясного неба".

Эксперт по Украине, старший независимый стратег лондонской компании по управлению активами BlueBay Тимоти Эш назвал отставку главы НБУ "тяжелым ударом, а также большим риском для рыночно-финансовой стабилизации страны".

Как подчеркивает немецкая газета, после резкого обвала экономики в 2014-м, Украина смогла выжить только благодаря помощи Международного валютного фонда. В самый разгар кризиса, вызванного пандемией коронавируса, Киев вновь получил поддержку от МВФ — на несколько миллиардов долларов.

Глава Минфина Сергей Марченко сообщил ранее, что до конца года Киев рассчитывает еще на 3,5 миллиарда от МВФ по новой программе и миллиард от Всемирного банка. А также на миллиард евро от Евросоюза, который с 2014 года выдал Украине займов почти на четыре миллиарда — крупнейшая сумма, когда-либо выделенная Брюсселем стране-партнеру.

При этом требования международных кредиторов достаточно жесткие. В июне депутаты Рады выступили против нового соглашения Киева с Международным валютным фондом: законодатели возмутились тем, что по условиям, выдвигаемым этой финансовой организацией, страна переходит под внешнее управление.

Уже поздно

По мнению политолога, экономиста Александра Дудчака, Украина фактически находится в состоянии дефолта — после того как отказалась выполнять обязательства, в частности, по российскому долгу.

"Что же касается отставки Смолия — разницы ни для населения, ни для будущего Украины нет. И те и другие будут проводить политику, направленную на растаскивание страны по частям, — считает эксперт. — Сейчас рычаги жесткого управления получили определенные силы, ассоциированные с Международным валютным фондом. Им не составит особого труда создать дополнительные сложности. Нынешнее состояние государства — коматозное".

Еврооблигации — не выход. Это всего лишь новые кредиты на обслуживание старых. "Более того, все средства идут в частные карманы, а не на поддержку экономики", — подчеркивает Дудчак.

В первом квартале соотношение валового внешнего долга Украины к ВВП сократилось с 78,6% до 76%, но проблема в том, что этот год — пиковый по долговым выплатам.

Ведущий аналитик QBF Олег Богданов считает, что говорить следует не о банкротстве Украины, а о возможном техническом дефолте. "Украине для погашения текущих обязательств необходимо постоянно искать источники финансирования: получать кредиты от МВФ, Всемирного банка, размещать еврооблигации, продавать движимое и недвижимое имущество. Любая пауза в этом процессе вызывает беспокойство", — указал эксперт.

Пирамида ОВГЗ

Между тем, как отметил украинский экономист Александр Гончаров, дефолт — это временный фактор, куда большим потрясением станет "обрушение финансовой пирамиды гособлигаций (ОВГЗ)" на украинском долговом рынке. Кабмин начал строить эту пирамиду с конца 2017 года.

Точные данные по обслуживанию госдолга за семью печатями, а спрос на гособлигации обвалился.

"Кто будет в стране, крепко сидящей на кредитной игле, отдавать огромные долги при обрушивающейся экономике? И это в условиях, когда нерезиденты активно выходят из ОВГЗ, резко увеличивая отток капитала", — добавляет экономист.