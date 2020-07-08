Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200708/1573972757.html
Кризис основ. Германия ругается с США и хочет диалога с Россией
Трансатлантическое партнерство снова проходит испытание на прочность. На этот раз вызов внутренний: союзники США и Германия намерены ввести взаимные санкции... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T08:02
россия
северный поток — 2
христианско-социальный союз
бундестаг германии
евросоюз
германия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573958036_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_8aef38d96e30b1e59069f600e3d0c9d9.jpg
https://ria.ru/20200527/1572023060.html
https://ria.ru/20200315/1568563757.html
8
россия
германия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573958036_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_8aef38d96e30b1e59069f600e3d0c9d9.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573958036_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_913be8d8d6ddb82875a44847831f17cc.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573958036_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_2f7bca28cd2ef1ee27bdf4e26a75c667.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, северный поток — 2, христианско-социальный союз, бундестаг германии, евросоюз, германия, сша, в мире

Кризис основ. Германия ругается с США и хочет диалога с Россией

08:00 08.07.2020 (обновлено: 08:02 08.07.2020)
19375
© REUTERS / Annegret HilseФедеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления в Бундестаге
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления в Бундестаге
© REUTERS / Annegret Hilse
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Софья Мельничук. Трансатлантическое партнерство снова проходит испытание на прочность. На этот раз вызов внутренний: союзники США и Германия намерены ввести взаимные санкции из-за российского газопровода. Ангела Меркель сомневается в желании американцев оставаться лидерами и призывает Евросоюз сплотиться для конструктивного диалога с Россией. Поможет ли это Москве, разбиралось РИА Новости.

Санкции для союзника

Ограничительные меры США — посягательство на суверенитет ЕС и европейскую энергетическую безопасность. Так в немецком МИД отреагировали на известия о готовящихся против Берлина санкциях из-за "Северного потока — 2".
Законопроект ПИИСКА (Protecting Europe’s Energy Security Clarification Act of 2020) в американский сенат внесли представители обеих партий. Если документ примут, он дополнит прошлогодний ПИИСА, из-за которого прекратили строить газопровод, и завершение проекта затянулось.
"Северный поток — 2", по мнению сенаторов, угрожает энергетической безопасности Европы и самим США. Новые санкции коснутся не только компаний, прокладывающих трубопровод, но и тех, кто оказывает юридические, сертификационные, портовые или страховые услуги. Тем временем в нижней палате представили смягченный вариант законопроекта.
Конгрессмены еще ничего не одобрили, президент Трамп документ не подписал. Но в Берлине уже "с сожалением ознакомились" с инициативой и выступили с ответом.
© AP Photo / J. David AkeВид на здание Капитолия в Вашингтоне
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. David Ake
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне

Счастье поневоле

"Правительство Германии давно считает, что санкции с экстерриториальными последствиями противоречат международному праву и не способствуют развитию международного сотрудничества", — высказался министр экономики ФРГ Петер Альтмайер.
Как пишет агентство Bloomberg, немецкие власти обеспокоены тем, что новые ограничения ударят по компаниям, банкам и правительственным организациям Европы. Вмешательство США в европейские энергетические дела вынуждает подготовить координированный ответ.
"Нас хотят осчастливить против нашей воли", — заявил Михаэль Хармс, исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики. По его словам, пострадают компании двенадцати европейских государств. Речь идет о запретах на въезд в США, арестах счетов, сложностях с размещением заказов.
Председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст предложил вызвать на ковер американского посла. А если внушение не сработает, добавил он, можно обсудить пошлины на импорт СПГ из США.
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
27 мая, 08:00
Дело — еще не труба. Когда будет достроен "Северный поток — 2"
По мнению Ангелы Меркель, американские санкции не соответствуют немецкому пониманию права. "Мы думаем, что завершить проект — верное решение, и в этом духе мы работаем", — объяснила она.
Канцлер демонстративно усомнилась в американском лидерстве: "Мы выросли с сознанием того, что Соединенные Штаты хотят быть мировой державой. Если они по собственной воле перестанут исполнять эту роль, нам стоит всерьез задуматься". ФРГ и другим странам Евросоюза, считает Меркель, необходимо выработать единый подход к отношениям и с крупными геополитическими игроками — такими как Китай, Турция и Россия.

Российский фактор

По словам канцлера, Москва, хоть и прибегает к "методам дестабилизации", "кампаниям дезинформации" и гибридной войне, нужна Европе. Речь идет о стратегическом влиянии России в Сирии и Ливии. Сотрудничество с Кремлем — цель, которую Германия ставит перед собой как председатель Евросоюза с 1 июля по 31 декабря.
Глава правительства ФРГ играет ключевую роль в контактах России и ЕС. На Западе Меркель нередко критикуют за "слишком доброжелательное" отношение к российскому коллеге. При этом позиция Берлина по многим вопросам остается жесткой: после присоединения к антироссийским санкциям в 2014 году Берлин заморозил значительную часть экономических, политических и культурных связей. Сохранили только особо важные проекты, среди которых — "Северный поток — 2".
На родине далеко не все безоговорочно поддерживают Меркель. Например, три главных кандидата в ее преемники в 2021 году — сторонники антироссийских мер и трансатлантического партнерства.
Канцлер Германии Ангела Меркель
15 марта, 08:00
Меркель выбирает нового преемника. Чем это грозит России

Неоднородный союз

В ФРГ разные группы влияния, замечает Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН. "Есть сильное индустриальное, энергетическое лобби, которое видит в России надежного поставщика сырья", — говорит он.
"Интересы политиков идут вразрез бизнесу. ХДС/ХСС, "зеленые" в правительстве настроены антироссийски в плане политических и социальных ценностей. При этом социал-демократы в правящей коалиции занимают умеренную позицию и сохраняют вектор восточной политики, но играют и на особом партнерстве с США", — объясняет эксперт.
"Очевидно, что каждого немецкого канцлера — и Конрада Аденауэра, и Герхарда Шредера, и Меркель, и многих других — раздражали отношения с Вашингтоном, построенные на принципах вассалитета", — отмечает Наталья Еремина, доктор политических наук, профессор СПбГУ.
По ее мнению, Берлину пора распрямить плечи и начать конструктивный диалог с Москвой, продвигая национальные интересы в свете нынешнего кризиса основ. "Тем более что Германия сейчас — лидер демократического мира: Трамп эту политическую повестку действительно отпустил. Да и отношения с союзниками-вассалами при его президентстве серьезно ухудшились. Об этом, судя по социологическим опросам, неоднократно говорили представители бизнес-кругов, парламентарии, да и широкая общественность", — указывает Еремина.
© AP Photo / Pool / Carlos BarriaЛидеры стран — участниц G7 во время встречи в рамках ежегодного саммита
Лидеры стран-участниц G7 во время встречи в рамках ежегодного саммита
© AP Photo / Pool / Carlos Barria
Лидеры стран — участниц G7 во время встречи в рамках ежегодного саммита
С единомышленниками в ЕС у канцлера ФРГ тоже не все просто. "Евросоюз очень неоднороден во всех смыслах, антироссийская идея укоренилась там давно, сразу после 2004 года и присоединения представителей бывшего советского лагеря", — говорит эксперт. Особенно выделяются страны Прибалтики: именно они — самые верные союзники США.
Рассуждая о том, кто поддержит конструктивную позицию Меркель, нужно учитывать эту неоднородность. "Страны ЕС делятся на несколько групп, — уточняет Еремина. — Размежевание проходит по линии ответа на вопрос, с кем они — с Америкой или с собственно Евросоюзом. Для Прибалтики и Польши очевиден выбор в пользу США. У ФРГ, Франции и Италии в приоритете скорее ЕС, хотя не хватает ресурсов поддерживать эту позицию на всех направлениях. И, конечно, есть страны, которые пока не определились".
В таких условиях тяжело достичь единства по российскому вопросу. Да и сама Ангела Меркель, которая скоро покинет пост, свободна от США не настолько, чтобы возглавить новый европейский курс в отношениях с Москвой. Однако Европа заинтересована в энергетическом и торговом партнерстве с Россией, а значит, есть шанс и у конструктивного диалога.
245427344
Обсудить 8
РоссияСеверный поток — 2Христианско-социальный союзБундестаг ГерманииЕвросоюзГерманияСШАВ мире
Рекомендуем
Протестующие у здания мэрии в Нью-Йорке
У Америки есть план перестройки. Он страшен
Женщина с плакатом в Киеве
Нечем платить: Украине предрекли скорое банкротство
Сотрудники полиции в защитных масках на Красной Площади в Москве
Пропаганда против новостей: почему западные СМИ теряют свои позиции
Крым
Минобороны построит трубопровод для переброски воды к Симферополю
Ручной пулемет РПК-16
"Зальет все свинцом": каким будет новый пулемет для российской армии
Софийский собор в Киеве
"Нужен другой томос!" Почему раскольники возвращаются в УПЦ
Российское трубоукладочное судно Академик Черский в порту Мукран, Германия
Глава Минобороны Германии ответила на претензии к "Северному потоку — 2"
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко раскрыла "жестокий обман" украинцев
Пенсионер из Канады Майкл Батт с чеком на миллион канадских долларов
Ошибка кассирши сделала пенсионера миллионером
Народно-освободительная армия Китая
В Китае прокомментировали требование США по переговорам о ядерном оружии
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Подруга Ефремова рассказала о первых минутах после смертельного ДТП
Сотрудники ФСБ
Генерал-майор ФСБ рассказал, как вычисляют шпионов
Протестующий стоит на флаге США возле Белого дома
Выгодна ли России американская смута?
Глава Пентагона Марк Эспер
Глава Пентагона отчитался об успешном "сдерживании" России
Учения в Южно-Китайском море
Странный восточный фронт: США меняют Европу на Азию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтеродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
23:22Штаб-квартира ООН перейдет к первой фазе открытия с 20 июля
23:15Киев инициировал проведение заседания рабочей группы по Донбассу
23:03Российский препарат от COVID-19 представят странам Латинской Америки
22:57Космонавт Иванишин побывал на корабле Crew Dragon
22:54Facebook ликвидировал сеть аккаунтов, связанных с другом Трампа
Лента новостейМолния