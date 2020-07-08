Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200708/1573951107.html
Зенитные ракетные войска ВВС России
8 июля 1960 года считается датой основания Зенитных ракетных войск (ЗРВ). В этот день вышла директива генерального штаба Вооруженных сил СССР, которой в штат... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T01:12
россия
ссср
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/148793/49/1487934985_0:21:3072:1749_1400x0_80_0_0_723136520c200bd4c81a5fc7558a2d6b.jpg
россия
ссср
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/148793/49/1487934985_0:21:3072:1749_1400x0_80_0_0_723136520c200bd4c81a5fc7558a2d6b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/148793/49/1487934985_121:0:2852:2048_1400x0_80_0_0_cd562d9e611a594034b4d0883c608b6f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/148793/49/1487934985_462:0:2510:2048_1400x0_80_0_0_30a01f870dd1782244dc969a8784d587.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ссср, справки

Зенитные ракетные войска ВВС России

01:12 08.07.2020
423
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетная система С-300 на полигоне Ашулук в Астраханской области
Зенитно-ракетная система С-300 на полигоне Ашулук в Астраханской области
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
8 июля 1960 года считается датой основания Зенитных ракетных войск (ЗРВ). В этот день вышла директива генерального штаба Вооруженных сил СССР, которой в штат Управления главнокомандующего Войсками Противовоздушной обороны (ПВО) была введена новая должность – командующий зенитными ракетными войсками ПВО.
Первые зенитные ракетные части в СССР были сформированы в 1952 году. В системе противовоздушной обороны Москвы они появились в 1953 году.
В середине 1950-х годов в войсках ПВО страны началось массовое перевооружение частей зенитной артиллерии на зенитные ракетные комплексы, обеспечивавшие по тому времени военно-техническое превосходство над средствами воздушного нападения вероятного противника.
Первой разработанной в Советском Союзе зенитной ракетной системой стала С-25 "Беркут", предназначенная для круговой противовоздушной обороны Москвы. Эта система предусматривала наличие 56 огневых комплексов, расположенных на двух кольцах, удаленных на 45-50 и 85-90 километров от центра Москвы; РЛС кругового обзора (А-100), расположенных на дальнем (200-300 километров) и ближнем (25-30 километров) рубежах и предназначенных для раннего обнаружения целей. Каждый комплекс включал радиолокатор наведения и стартовую позицию на 60 ракет и обеспечивал в своем секторе одновременный обстрел 20 целей. Первая в СССР система зенитного управляемого ракетного оружия С‑25 "Беркут" была принята на вооружение в 1955 году.
Но для защиты большого количества важных объектов на территории страны от нападения с воздуха были необходимы мобильные зенитные ракетные комплексы (ЗРК), способные в относительно короткие сроки совершить маневр на новые позиции перевозкой по железной дороге или передвижением своим ходом. Разработкой зенитной ракетной системы С-75 было положено начало создания передвижных систем зенитного управляемого ракетного оружия.
Боевое крещение этот зенитный ракетный комплекс, принятый на вооружение в 1957 году, получил 7 октября 1959 года в небе Пекина (Китай). Тремя ракетами комплекса под руководством советских военных советников на высоте 20,6 километра был уничтожен скоростной дальний самолет-разведчик RB-57D американского производства, принадлежавший тайваньским ВВС.
1 мая 1960 года с помощью ЗРК С-75 была пресечена попытка глубокого проникновения на территорию СССР со стороны американского высотного самолета-разведчика Lockheed U-2 (пилот Фрэнсис Гэри Пауэрс). Он был сбит в районе Свердловска (ныне Екатеринбург) на высоте 22 000 метров, считавшейся ранее недоступной советским ракетам и истребителям.
Как самостоятельный род войск, зенитные ракетные войска оформились к концу 1950-х годов, и уже в середине 1960-х годов составили основную огневую силу в системе ПВО. Оружие, которым оснащались зенитные ракетные войска, показало свою высокую эффективность в десятках "горячих точек" по всему миру, начиная с Вьетнама и заканчивая Югославией (государство на Балканах в 1929-2003 годах).
В 1998 году войска ПВО, в который входили зенитные ракетные войска, и Военно-воздушные силы были преобразованы в единый вид Вооруженных Сил РФ – Военно-воздушные силы (ВВС).
В настоящее время Зенитные ракетные войска (ЗРВ) являются родом войск Военно-воздушных сил, имея на вооружении зенитные ракетные комплексы (ЗРК) и зенитные ракетные системы (ЗРС), составляют основную огневую силу в системе противовоздушной (воздушно-космической) обороны и предназначены для защиты пунктов управления высших звеньев государственного и военного управления, группировок войск (сил), важнейших промышленных и экономических центров и других объектов от ударов средств воздушно-космического нападения противника в пределах зон поражения.
Зенитные ракетные части и подразделения имеются также в других видах Вооруженных Сил России.
Современные Зенитные ракетные войска ВВС организационно состоят из зенитных ракетных полков, которые входят в состав объединения ВВС, бригады Воздушно-космической обороны, а также частей и организаций, непосредственно подчиненных главнокомандующему ВВС.
У них на вооружении стоят современные российские зенитные ракетные комплексы С-300, С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-С1", способные уничтожать различные воздушные цели, в том числе поражать боеголовки баллистических ракет.
Зенитные ракетные войска обеспечиваются информацией от радиотехнических войск, самолетов и кораблей радиолокационного дозора и наведения.
Основные направления развития Зенитных ракетных войск ВВС: совершенствование группировок ЗРВ и наращивание их возможностей за счет принятия на вооружение новых зенитных ракетных систем (ЗРС) средней дальности и дальнего действия С-400, дальнего действия С-500, ЗРПК ближнего действия "Панцирь-С (СМ)" и модернизации существующих ЗРС средней дальности С-300ПМ.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
101000
Обсудить 0
РоссияСССРСправки
Рекомендуем
Зенитные ракетные комплексы С-400
Генерал рассказал о развитии российских зенитных ракетных войск
Здание Государственной Думы РФ в Москве
ГД во II чтении упростила структуру управления "дочками" предприятий ОПК
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
СФ одобрил закон о контроле за операциями с наличными от 600 тысяч рублей
Штаб-квартира ВТО в Женеве
Узбекистан возобновил в онлайн-формате встречи по вступлению в ВТО
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
Писатель Захар Прилепин
Биография Захара Прилепина
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Россия предлагает оставить один КПП для доставки гумпомощи в Сирию
Ручной пулемет РПК-16
"Зальет все свинцом": каким будет новый пулемет для российской армии
Народно-освободительная армия Китая
В Китае прокомментировали требование США по переговорам о ядерном оружии
Баллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
В КНР назвали условие участия в переговорах о ядерном оружии
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф в Крыму
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Директор ФСВТС Дмитрий Евгеньевич Шугаев
Сербия заинтересована в покупке у России системы ПВО, заявили в ФСВТС
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020
Хафтар: ЛНА не даст использовать урегулирование для переброски оружия
Глава Пентагона Марк Эспер
Глава Пентагона отчитался об успешном "сдерживании" России
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко заявила о важности импортозамещения в компонентной отрасли
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтеродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
23:22Штаб-квартира ООН перейдет к первой фазе открытия с 20 июля
23:15Киев инициировал проведение заседания рабочей группы по Донбассу
23:03Российский препарат от COVID-19 представят странам Латинской Америки
22:57Космонавт Иванишин побывал на корабле Crew Dragon
22:54Facebook ликвидировал сеть аккаунтов, связанных с другом Трампа
Лента новостейМолния