Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены

Кровная Мэри. Племянница Трампа выведет его на чистую воду О Трампе столько всего понаписано, что на нем уже, наверное, не осталось живого место для еще одного клейма. Но эта книга все же будет стоять особняком. Потому что впервые Трампа сдает Трамп.