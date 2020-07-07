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Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
Сестра Дональда Трампа Мэриэнн делала за него домашние задания, написала племянница американского президента Мэри в своей новой книге. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-08T00:02
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сша
в мире
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дональд трамп, сша, в мире

Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены

23:48 07.07.2020 (обновлено: 00:02 08.07.2020)
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. Сестра Дональда Трампа Мэриэнн делала за него домашние задания, написала племянница американского президента Мэри в своей новой книге.
Ее истории появятся в продаже под заголовком "Слишком много и никогда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире", книга окажется на прилавках 14 июля. За неделю до этого ведущие американские СМИ опубликовали из нее отрывки.
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По словам Мэри, 45-й президент США с малых лет демонстрировал готовность обманывать и изводить окружающих в собственных интересах. Для Трампа "ложь стала, прежде всего, способом убедить окружающих, что он лучше, чем есть на самом деле", отметила она.
"Когда будущий президент принял решение поступить в Университет Пенсильвании, "он заручился поддержкой Джо Шапиро, умного парня, с репутацией хорошей сдачи экзаменов. Дональд, у которого никогда не было недостатка денег, хорошо ему заплатил", — цитирует племянницу президента Washington Post.
Ранее Трамп неоднократно ставил себе в заслугу поступление в финансовую школу Университета Пенсильвании, заявляя, что сделал это благодаря своей "гениальности".
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Как передает CNN, в своей книге Мэри Трамп также называет президента "социопатом", "гордыня и невежество" которого угрожают стране. По ее убеждению, эго американского лидера "очень хрупкое и нуждается в постоянной подпитке".
Сам президент пока никак не отреагировал на публикацию племянницы, но его пресс-секретарь уже назвала книгу "собранием лжи".
"Это странные, абсурдные обвинения, под которыми совершенно нет никакой правды", — сказала журналистам пресс-секретарь Трампа Кейли Макинани.
Советница президента Келлиэнн Конуэй, в свою очередь, призвала журналистов не вмешиваться в семейные дела.
Кровная Мэри. Племянница Трампа выведет его на чистую воду
15 июня, 17:55Акценты
Кровная Мэри. Племянница Трампа выведет его на чистую водуО Трампе столько всего понаписано, что на нем уже, наверное, не осталось живого место для еще одного клейма. Но эта книга все же будет стоять особняком. Потому что впервые Трампа сдает Трамп.
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Дональд ТрампСШАВ мире
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