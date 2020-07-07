США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета

"Доступ к тибетским районам становится все более жизненно важным для региональной стабильности, учитывая нарушения прав человека КНР там, а также неспособность Пекина предотвратить ухудшение состояния окружающей среды вблизи верховьев крупнейших рек Азии", - отметил Помпео.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты будут и дальше работать "по содействию устойчивому экономическому развитию, сохранению окружающей среды и улучшению гуманитарных условий жизни тибетских общин в КНР и за рубежом". Помпео добавил, что США по-прежнему привержены поддержке "значимой автономии тибетцев, уважению их основных и неотъемлемых прав человека и сохранению их уникальной религиозной, культурной и языковой самобытности".