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США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
США вводят визовые ограничения против чиновников КНР, которые причастны к ограничению въезда иностранцев в Тибетский автономный район Китая, сообщил... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T23:57
майк помпео
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китай
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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майк помпео, тибет, китай, сша, в мире

США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета

23:45 07.07.2020 (обновлено: 23:57 07.07.2020)
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. США вводят визовые ограничения против чиновников КНР, которые причастны к ограничению въезда иностранцев в Тибетский автономный район Китая, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
"Сегодня я объявляю о визовых ограничениях для должностных лиц правительства КНР и Коммунистической партии Китая, которые будут участвовать в разработке или осуществлении политики, связанной с доступом иностранцев в тибетские районы, в соответствии с законом (США) О взаимном доступе в Тибет от 2018 года", - говорится в заявлении Помпео.
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По его словам, Пекин продолжает "систематически препятствовать поездкам в Тибетский автономный район и другие тибетские районы американских дипломатов и других официальных лиц, журналистов и туристов, в то время как официальные лица КНР и другие граждане имеют гораздо больший доступ в Соединенные Штаты".
"Доступ к тибетским районам становится все более жизненно важным для региональной стабильности, учитывая нарушения прав человека КНР там, а также неспособность Пекина предотвратить ухудшение состояния окружающей среды вблизи верховьев крупнейших рек Азии", - отметил Помпео.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты будут и дальше работать "по содействию устойчивому экономическому развитию, сохранению окружающей среды и улучшению гуманитарных условий жизни тибетских общин в КНР и за рубежом". Помпео добавил, что США по-прежнему привержены поддержке "значимой автономии тибетцев, уважению их основных и неотъемлемых прав человека и сохранению их уникальной религиозной, культурной и языковой самобытности".
Госсекретарь США Майк Помпео
24 июня, 08:00Религия и мировоззрение
США придумали новый способ наказать Россию и Китай
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Майк ПомпеоТибетКитайСШАВ мире
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