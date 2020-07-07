Кабмин разрешил за отмененные авиарейсы выдавать ваучеры вместо денег

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Правительство утвердило постановление, позволяющее авиакомпаниям выдавать клиентам ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты.

В документе указывается, что в случае чрезвычайной ситуации или угрозы ее возникновения, а также при введении режима повышенной готовности перевозчик может изменить условия договора или отменить вылет и вернуть клиенту деньги. Если же пассажир откажется от перелета, то обязательство доставить его в указанный в билете пункт назначения теряет силу.

"При этом перевозчик обязан в течение трех лет с даты отправления рейса <...> принять сумму оплаченной провозной платы в счет оплаты услуг по воздушной перевозке ", — отмечается в тексте.

Это условие позволяет пассажиру купить новый билет по любому направлению за счет уже потраченной суммы. Также эти деньги можно потратить на другие услуги компании.

Если же этого не произойдет, то по истечении трех лет перевозчик должен вернуть пассажиру деньги. При этом некоторые категории граждан могут получить сумму раньше – это касается ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов первой или второй группы, лиц, сопровождающие инвалида первой группы или ребенка-инвалида второй группы, многодетных семей.

В марте Россия приостановила авиасообщение с другими странами, исключение составили вывозные рейсы, а также санитарные, почтовые, грузовые и некоторые другие перелеты.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока рано говорить о перспективах снятия этих ограничений.

Ваучеры на культурных мероприятиях

Авиаперевозки стали не первой сферой, где применили подобный механизм. Ранее аналогичные меры были приняты для культурных мероприятий.

В начале июня правительство приняло постановление о компенсации за билеты на несостоявшиеся культурные мероприятия в случае чрезвычайной ситуации.

Их можно обменять на ваучеры или получить деньги обратно. При этом для возврата средств у культурных учреждений будет полгода с момента выхода региона из режима повышенной готовности.

Как заявлял вице-премьер Дмитрий Чернышенко , на руках у россиян сейчас остаются более семи миллионов купленных билетов и абонементов.

В России за время пнандемии зафиксировали более 694 тысяч случаев заражения COVID-19, жертвами болезни стали 10 494 человека, более 463 тысяч человек выздоровели.