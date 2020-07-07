Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь партии "Яблоко" Игорь Яковлев отпущен из ОВД Красносельский с обязательством явиться в полицию для составления протокола по статье о нарушении установленного порядка проведения публичного мероприятия.
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"Пресс-секретарь "Яблока" Игорь Яковлев отпущен из ОВД Красносельский с обязательством явиться в полицию 23 июля для составления протокола по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия). Санкция по этой статье — штраф от 10 до 20 тысяч или обязательные работы до 40 часов", - говорится в Telegram канале партии.
Во вторник Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября по делу о госизмене. По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. При этом защита Сафронова заявила, что его подозревают в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. По утверждению защиты, Сафронов считает, что дело связано с одной из его статей в газете "Коммерсант".
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Ведомости" также выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела задержанного экс-журналиста Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.