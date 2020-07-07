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Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"
Пресс-секретарь партии "Яблоко" Игорь Яковлев отпущен из ОВД Красносельский с обязательством явиться в полицию для составления протокола по статье о нарушении... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T23:42
роскосмос
яблоко
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
игорь яковлев
москва
сша
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роскосмос, яблоко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), игорь яковлев, москва, сша, происшествия

Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"

23:41 07.07.2020 (обновлено: 23:42 07.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь партии "Яблоко" Игорь Яковлев отпущен из ОВД Красносельский с обязательством явиться в полицию для составления протокола по статье о нарушении установленного порядка проведения публичного мероприятия.
Ранее Яковлев сообщил, что его задержали у здания ФСБ в Москве во время одиночного пикета в поддержку советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.
Ксения Собчак
Вчера, 21:16
Собчак задержали на Лубянке
"Пресс-секретарь "Яблока" Игорь Яковлев отпущен из ОВД Красносельский с обязательством явиться в полицию 23 июля для составления протокола по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия). Санкция по этой статье — штраф от 10 до 20 тысяч или обязательные работы до 40 часов", - говорится в Telegram канале партии.
Во вторник Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября по делу о госизмене. По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. При этом защита Сафронова заявила, что его подозревают в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. По утверждению защиты, Сафронов считает, что дело связано с одной из его статей в газете "Коммерсант".
Руководитель отдела внешней политики газеты Коммерсантъ Елена Черненко
Вчера, 15:12
Журналистка "Коммерсанта" Черненко сообщила о задержании
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Ведомости" также выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела задержанного экс-журналиста Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.
Лубянская площадь и здание органов госбезопасности в Москве
Вчера, 20:39
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020017
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РоскосмосЯблокоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Игорь ЯковлевМоскваСШАПроисшествия
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