Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"

"Пресс-секретарь "Яблока" Игорь Яковлев отпущен из ОВД Красносельский с обязательством явиться в полицию 23 июля для составления протокола по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия). Санкция по этой статье — штраф от 10 до 20 тысяч или обязательные работы до 40 часов", - говорится в Telegram канале партии.

В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Ведомости" также выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела задержанного экс-журналиста Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.