"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. "Ведомости" в ближайшем номере опубликуют баннер в поддержку подозреваемого в госизмене экс-журналиста, советника главы Роскосмоса "Ведомости" в ближайшем номере опубликуют баннер в поддержку подозреваемого в госизмене экс-журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова , сообщил РИА Новости редакционный директор издания Юрий Кацман.

Лефортовский суд Москвы во вторник по ходатайству следствия ФСБ арестовал до 6 сентября Сафронова, который до Роскосмоса работал в "Ведомостях" и "Коммерсанте", заседание проходило в закрытом режиме в связи с тем, что в материалах дела содержатся секретные сведения.

"Будет на первой полосе баннер, который мы сделали для сайта и для газеты. Там слова, что "Больше 100 статей написано, одна - предъявлена", - рассказал Кацман.

У издания, по словам Кацмана, нет никакой информации по делу Сафронова. А его закрытость осложняет контроль процесса.

"Будем в это впрягаться обязательно. Будем стараться как-то контролировать этот процесс, чтобы по крайней мере знать, что происходит", - отметил Кацман.

По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО . Его задержали по делу о госизмене. По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы, следователи считают США конечными получателями секретных сведений.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Сафронов вину не признает.

Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.