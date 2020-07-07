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"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова
"Ведомости" в ближайшем номере опубликуют баннер в поддержку подозреваемого в госизмене экс-журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, сообщил РИА... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T23:40
иван сафронов
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
ведомости
роскосмос
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
сша
происшествия
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РИА Новости
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60
Сафронов слушает решение суда о своем аресте. Кадры пресс-службы Лефортовского суда
Сафронов слушает решение суда о своем аресте. Кадры пресс-службы Лефортовского суда
2020-07-07T23:40
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иван сафронов, задержание советника гендиректора "роскосмоса", ведомости, роскосмос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, сша, происшествия

"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова

23:40 07.07.2020
167
© РИА Новости / Владимир АстапковичСоветник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. "Ведомости" в ближайшем номере опубликуют баннер в поддержку подозреваемого в госизмене экс-журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, сообщил РИА Новости редакционный директор издания Юрий Кацман.
Лефортовский суд Москвы во вторник по ходатайству следствия ФСБ арестовал до 6 сентября Сафронова, который до Роскосмоса работал в "Ведомостях" и "Коммерсанте", заседание проходило в закрытом режиме в связи с тем, что в материалах дела содержатся секретные сведения.
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Вчера, 22:23
Адвокат раскрыл подробности обвинений против советника главы "Роскосмоса"
"Будет на первой полосе баннер, который мы сделали для сайта и для газеты. Там слова, что "Больше 100 статей написано, одна - предъявлена", - рассказал Кацман.
У издания, по словам Кацмана, нет никакой информации по делу Сафронова. А его закрытость осложняет контроль процесса.
"Будем в это впрягаться обязательно. Будем стараться как-то контролировать этот процесс, чтобы по крайней мере знать, что происходит", - отметил Кацман.
По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Его задержали по делу о госизмене. По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы, следователи считают США конечными получателями секретных сведений.
Сафронов вину не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Ведомости" также выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела задержанного экс-журналиста Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.
Задержание Ивана Сафронова
Вчера, 12:22
Появилось видео задержания советника главы "Роскосмоса"
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Иван СафроновЗадержание советника гендиректора "Роскосмоса"ВедомостиРоскосмосФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваСШАПроисшествия
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