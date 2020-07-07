Защита Сафронова связала уголовное дело с его работой журналистом

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Защита советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова утверждает, что уголовное дело связано с его работой журналистом.
Во вторник Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября по делу о госизмене.
"Данное дело очевидно связано с профессиональной деятельностью Сафронова, в частности с той самой статьёй в "Коммерсанте", в которой рассказывалось о поставках самолётов в Египет" - сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Ведомости" также выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела задержанного экс-журналиста Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.