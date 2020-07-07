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Защита Сафронова связала уголовное дело с его работой журналистом
Защита советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова утверждает, что уголовное дело связано с его работой журналистом. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T23:37
иван сафронов
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
безопасность
происшествия
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иван сафронов, задержание советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, безопасность, происшествия

Защита Сафронова связала уголовное дело с его работой журналистом

23:37 07.07.2020
260
© РИА НовостиСоветник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
© РИА Новости
Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Защита советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова утверждает, что уголовное дело связано с его работой журналистом.
Во вторник Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября по делу о госизмене.
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Вчера, 22:23
Адвокат раскрыл подробности обвинений против советника главы "Роскосмоса"
"Данное дело очевидно связано с профессиональной деятельностью Сафронова, в частности с той самой статьёй в "Коммерсанте", в которой рассказывалось о поставках самолётов в Египет" - сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Ведомости" также выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела задержанного экс-журналиста Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.
Задержание Ивана Сафронова
Вчера, 12:22
Появилось видео задержания советника главы "Роскосмоса"
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Иван СафроновЗадержание советника гендиректора "Роскосмоса"РоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваБезопасностьПроисшествия
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