В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19

Врачи городской клинической больницы имени В. В. Виноградова

МУРМАНСК, 7 июл – РИА Новости. Власти Власти Мурманской области приняли решение ввести ограничения на плановый прием во взрослых поликлиниках, приостановить прием пациентов в дневной стационар, чтобы привлечь медиков дополнительно для оказания помощи заразившимся коронавирусом, сообщил оперштаб региона во вторник вечером.

"В поликлиниках Мурманска Североморска вводятся ограничения на плановый прием. Временно ограничено оказание плановой медицинской помощи взрослому населению Мурманска и Североморска. Также приостановлен прием пациентов в дневные стационары. Это связано с ростом заболеваемости ОРВИ и COVID-19", - говорится в сообщении.

В штабе отмечают, что принятые меры позволят привлечь дополнительных медицинских работников к оказанию неотложной медицинской помощи пациентам с признаками ОРВИ, в том числе на дому.

"Ограничения не касаются оказания неотложной медицинской помощи, а также помощи лицам с хроническими заболеваниями, в том числе с онкологическими и сердечно-сосудистыми, при ухудшении самочувствия", - уточнили в штабе.

В поликлиниках будут работать кабинеты неотложной помощи для пациентов с признаками ОРВИ, кабинеты для оказания неотложной помощи пациентам с хроническими заболеваниями, будет организована дистанционная связь с пациентами, находящимися на динамическом наблюдении, обеспечена возможность выписки рецептов на льготные лекарственные препараты без посещения поликлиники.

На утро вторника в Мурманской области было выявлено 158 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки. Общее число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 6196. Из них 2293 на стройплощадке в Белокаменке, где в последнее время не фиксируется прирост случаев заболевания, 3903 на остальной территории области. Больше всего заболевших – 2429 человек - в Мурманске, 301 - в Мончегорске , 300 - в Североморске.