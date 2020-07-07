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В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19
Власти Мурманской области приняли решение ввести ограничения на плановый прием во взрослых поликлиниках, приостановить прием пациентов в дневной стационар,... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T23:31
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19

23:31 07.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрачи городской клинической больницы имени В. В. Виноградова
Врачи городской клинической больницы имени В. В. Виноградова
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МУРМАНСК, 7 июл – РИА Новости. Власти Мурманской области приняли решение ввести ограничения на плановый прием во взрослых поликлиниках, приостановить прием пациентов в дневной стационар, чтобы привлечь медиков дополнительно для оказания помощи заразившимся коронавирусом, сообщил оперштаб региона во вторник вечером.
"В поликлиниках Мурманска и Североморска вводятся ограничения на плановый прием. Временно ограничено оказание плановой медицинской помощи взрослому населению Мурманска и Североморска. Также приостановлен прием пациентов в дневные стационары. Это связано с ростом заболеваемости ОРВИ и COVID-19", - говорится в сообщении.
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В штабе отмечают, что принятые меры позволят привлечь дополнительных медицинских работников к оказанию неотложной медицинской помощи пациентам с признаками ОРВИ, в том числе на дому.
"Ограничения не касаются оказания неотложной медицинской помощи, а также помощи лицам с хроническими заболеваниями, в том числе с онкологическими и сердечно-сосудистыми, при ухудшении самочувствия", - уточнили в штабе.
В поликлиниках будут работать кабинеты неотложной помощи для пациентов с признаками ОРВИ, кабинеты для оказания неотложной помощи пациентам с хроническими заболеваниями, будет организована дистанционная связь с пациентами, находящимися на динамическом наблюдении, обеспечена возможность выписки рецептов на льготные лекарственные препараты без посещения поликлиники.
На утро вторника в Мурманской области было выявлено 158 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки. Общее число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 6196. Из них 2293 на стройплощадке в Белокаменке, где в последнее время не фиксируется прирост случаев заболевания, 3903 на остальной территории области. Больше всего заболевших – 2429 человек - в Мурманске, 301 - в Мончегорске, 300 - в Североморске.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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