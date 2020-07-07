Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании

Мотолько отметил, что компания в связи с блокировкой счетов не может рассчитаться за выполненную работу с программистами и подрядчиками, выплатить зарплату сотрудникам и оплатить аренду офиса.

"МолаМола" — платформа быстрого сбора средств для решения проблем и реализации идей - была запущена 27 марта 2019 года в Белоруссии. Расчетным банком, который организовывает переводы, согласно данным на сайте платформы, являлся Белгазпромбанк. В последнее время на сайте размещалось много кампаний по сбору средств для поддержки медиков в условиях COVID-19, а также для выплаты штрафов, назначенных судами активистам оппозиции за нарушение порядка проведения массовых мероприятий.