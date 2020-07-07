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Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании
Власти Белоруссии обосновали решение о блокировке счета компании, одним из основателей которой является сын претендента на пост президента страны Виктора... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T23:31
президентская кампания в белоруссии
белгазпромбанк
виктор бабарико
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
президентская кампания в белоруссии, белгазпромбанк, виктор бабарико, белоруссия, в мире

Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании

23:30 07.07.2020 (обновлено: 23:31 07.07.2020)
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© AP Photo / Sergei GritsВиктор Бабарико
Виктор Бабарико
© AP Photo / Sergei Grits
Виктор Бабарико. Архивное фото
МИНСК, 7 июл – РИА Новости. Власти Белоруссии обосновали решение о блокировке счета компании, одним из основателей которой является сын претендента на пост президента страны Виктора Бабарико Эдуард, законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, сообщил бизнес-партнер Бабарико-младшего Антон Мотолько.
В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который Бабарико-старший возглавлял на протяжении почти 20 лет, прошли обыски. Комитет госконтроля (КГК) республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Восемнадцатого июня были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавляет избирательный штаб отца, и помещены в СИЗО КГБ. По данным Минского городского суда, где рассматривались жалоба на меру пресечения политикам, Бабарико-старший обвиняется в уклонении от уплаты налогов, повлекшем ущерб в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, и даче взятки. Бабарико-младшему предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Ранее команда популярной в Белоруссии платформы по сбору средств "МолаМола", одним из основателей которой является Эдуард, заявила о блокировке Белгазпромбанком переводов в адрес платформы.
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"Впервые с 11 июня мы получили официальный ответ о причинах блокировки/ареста счетов "Хайв Проджект" (реализует проекты краудфандинговой площадки Ulej и "МолаМола" – ред.) от департамента финансового мониторинга КГК… "приостановлены в соответствии со статьей 11 закона 165-3 "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения", - написал Мотолько на своей странице в Facebook во вторник. Данная статья описывает функции органа финансового мониторинга и порядок принятия им решений о приостановке финансовых операций.
Мотолько отметил, что компания в связи с блокировкой счетов не может рассчитаться за выполненную работу с программистами и подрядчиками, выплатить зарплату сотрудникам и оплатить аренду офиса.
"МолаМола" — платформа быстрого сбора средств для решения проблем и реализации идей - была запущена 27 марта 2019 года в Белоруссии. Расчетным банком, который организовывает переводы, согласно данным на сайте платформы, являлся Белгазпромбанк. В последнее время на сайте размещалось много кампаний по сбору средств для поддержки медиков в условиях COVID-19, а также для выплаты штрафов, назначенных судами активистам оппозиции за нарушение порядка проведения массовых мероприятий.
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