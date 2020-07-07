https://ria.ru/20200707/1574031860.html
На Украине задержали двух россиян
В Киеве задержали двух россиян якобы за подготовку "серии тяжких преступлений". РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T23:20
2020-07-07T23:45
россия
киев
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в мире
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, украина, в мире
КИЕВ, 7 июл — РИА Новости.
В Киеве
задержали двух россиян якобы за подготовку "серии тяжких преступлений".
"По имеющимся данным, они были членами вооруженных формирований, работали на российские спецслужбы и участвовали в военных конфликтах на территории разных стран", — говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины.
Сообщается, что оперативники установили автомобиль, на котором передвигались мужчины, и место их нахождения.
В пресс-службе ведомства уточнили, что готовят материалы для принудительного выдворения задержанных россиян за пределы Украины.