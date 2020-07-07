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На Украине задержали двух россиян
В Киеве задержали двух россиян якобы за подготовку "серии тяжких преступлений". РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T23:45
россия
киев
украина
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, киев, украина, в мире

На Украине задержали двух россиян

23:20 07.07.2020 (обновлено: 23:45 07.07.2020)
2351
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 7 июл — РИА Новости. В Киеве задержали двух россиян якобы за подготовку "серии тяжких преступлений".
"По имеющимся данным, они были членами вооруженных формирований, работали на российские спецслужбы и участвовали в военных конфликтах на территории разных стран", — говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины.
Сообщается, что оперативники установили автомобиль, на котором передвигались мужчины, и место их нахождения.
В пресс-службе ведомства уточнили, что готовят материалы для принудительного выдворения задержанных россиян за пределы Украины.
Полиция Таиланда
18 июня, 08:56
В Таиланде трех россиян задержали за нелегальный въезд в страну
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