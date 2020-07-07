Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом

"Следователь предоставил судье ряд материалов дела для обозрения, с которыми не ознакомлена защита. В том числе предполагаемую переписку Сафронова с предполагаемым агентом. Адвокатов с ней он не ознакомил", - адвокат Сергей Малюкин.