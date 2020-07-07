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Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
Следователь показал судье предполагаемую переписку советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова с агентом, защиту с ней он не ознакомил. сообщил журналистам... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T23:13
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
нато
москва
сша
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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задержание советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, нато, москва, сша, происшествия

Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом

23:13 07.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСоветник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Следователь показал судье предполагаемую переписку советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова с агентом, защиту с ней он не ознакомил. сообщил журналистам адвокат Сергей Малюкин
Во вторник Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября по делу о госизмене, советника подозревают в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы, следователи считают США конечными получателями секретных сведений.
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"Следователь предоставил судье ряд материалов дела для обозрения, с которыми не ознакомлена защита. В том числе предполагаемую переписку Сафронова с предполагаемым агентом. Адвокатов с ней он не ознакомил", - адвокат Сергей Малюкин.
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Задержание советника гендиректора "Роскосмоса"РоскосмосНАТОМоскваСШАПроисшествия
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