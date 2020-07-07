https://ria.ru/20200707/1574031771.html
Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
Следователь показал судье предполагаемую переписку советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова с агентом, защиту с ней он не ознакомил. сообщил журналистам... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T23:13
2020-07-07T23:13
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
нато
москва
сша
происшествия
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https://ria.ru/20200707/1574022756.html
1
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сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
задержание советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, нато, москва, сша, происшествия