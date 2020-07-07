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https://ria.ru/20200707/1574031723.html
В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 28 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, заявили в оперативном штабе. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T23:52
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529778_0:0:2716:1529_1400x0_80_0_0_f41d6018836a4f60043614178eff4dc1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом

23:08 07.07.2020 (обновлено: 23:52 07.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Москве за сутки умерли 28 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, заявили в оперативном штабе.
Накануне в столице скончались 24 человека. Общее число жертв превысило четыре тысячи.
В сообщении отмечается, что при любых симптомах ОРВИ следует оставаться дома и не заниматься самолечением.
Всего за время пандемии в России выявили 694 тысячи случаев заболевания COVID-19, 10 494 человека умерли, более 463 тысяч выздоровели. Треть зарегистрированных случаев — 226 тысяч — приходится на Москву. При этом более 159 тысяч пациентов уже выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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