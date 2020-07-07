В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом

В сообщении отмечается, что при любых симптомах ОРВИ следует оставаться дома и не заниматься самолечением.

Всего за время пандемии в России выявили 694 тысячи случаев заболевания COVID-19, 10 494 человека умерли, более 463 тысяч выздоровели. Треть зарегистрированных случаев — 226 тысяч — приходится на Москву. При этом более 159 тысяч пациентов уже выздоровели.