Источник рассказал о проведенной по делу Сафронова экспертизе

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. По делу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова провели экспертизу, которая подтвердила выводы следствия о секретности передаваемых данных, рассказал РИА Новости информированный источник.
Во вторник Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября по делу о госизмене.
"По делу Сафронова была проведена экспертиза, подтвердившая выводы следствия о разглашении им гостайны", - рассказал источник.
По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Ведомости" также выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела задержанного экс-журналиста Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.