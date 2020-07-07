Глава СЖР прокомментировал арест Сафронова

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев, комментируя РИА Новости арест подозреваемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, заявил, что пока рано делать выводы, нужно понять, в чем конкретно его обвиняют.
Лефортовский суд Москвы до 6 сентября арестовал советника главы "Роскосмоса" и бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова.
"Пока рано делать какие-то выводы. Нужно все-таки понять, в чем он обвиняется конкретно. Мера пресечения понятна, но в чем обвиняется? Что-то может быть скажет адвокат и так далее. Когда будет больше информации, можно будет делать какие-то выводы. Потому что сейчас ещё пока непонятно, сейчас пока это выстрел в пустоту", - сказал Соловьев.
Глава СЖР отметил, что по этой же причине "даже Совет по правам человека отложил заявление на эту тему".
По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Его задержали по делу о госизмене. Сафронов вину не признает. Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Ведомости" также выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела задержанного экс-журналиста Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.