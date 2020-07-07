Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200707/1574031660.html
Глава СЖР прокомментировал арест Сафронова
Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев, комментируя РИА Новости арест подозреваемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова,... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T23:05
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
соловьев владимир (журналист)
роскосмос
союз журналистов россии
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий рогозин
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156063/49/1560634985_0:14:3071:1741_1400x0_80_0_0_693a9eb38a87024b22d9578f73f3d6ca.jpg
https://ria.ru/20200707/1574022756.html
https://ria.ru/20200707/1574031415.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156063/49/1560634985_0:14:3071:1741_1400x0_80_0_0_693a9eb38a87024b22d9578f73f3d6ca.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156063/49/1560634985_140:0:2871:2048_1400x0_80_0_0_dd04ec7836bdff7f3e858851e98b2e15.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156063/49/1560634985_481:0:2529:2048_1400x0_80_0_0_642a2f2d9db573d992b3e43ae23b4062.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
задержание советника гендиректора "роскосмоса", соловьев владимир (журналист), роскосмос, союз журналистов россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий рогозин, москва, происшествия

Глава СЖР прокомментировал арест Сафронова

23:05 07.07.2020
375
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПрезидент Союза журналистов России Владимир Соловьев
Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев, комментируя РИА Новости арест подозреваемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, заявил, что пока рано делать выводы, нужно понять, в чем конкретно его обвиняют.
Лефортовский суд Москвы до 6 сентября арестовал советника главы "Роскосмоса" и бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова.
П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра
Вчера, 18:14
Симоньян о деле Сафронова: хорошо бы получить объяснения
"Пока рано делать какие-то выводы. Нужно все-таки понять, в чем он обвиняется конкретно. Мера пресечения понятна, но в чем обвиняется? Что-то может быть скажет адвокат и так далее. Когда будет больше информации, можно будет делать какие-то выводы. Потому что сейчас ещё пока непонятно, сейчас пока это выстрел в пустоту", - сказал Соловьев.
Глава СЖР отметил, что по этой же причине "даже Совет по правам человека отложил заявление на эту тему".
По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Его задержали по делу о госизмене. Сафронов вину не признает. Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Ведомости" также выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела задержанного экс-журналиста Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Вчера, 22:49
Адвокат: следствие считает США конечными получателями данных от Сафронова
430006
Обсудить 0
Задержание советника гендиректора "Роскосмоса"Соловьев Владимир (журналист)РоскосмосСоюз журналистов РоссииФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий РогозинМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Источник рассказал о проведенной по делу Сафронова экспертизе
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
Автомобиль украинской полиции в Киеве
На Украине задержали двух россиян
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Адвокат рассказал о слежке за советником главы "Роскосмоса" Сафроновым
Участница пикета в поддержку Ивана Сафронова у здания ФСБ на Лубянке
СЖР выяснит обоснованность задержания журналистов на Лубянке
Участница пикета в поддержку Ивана Сафронова у здания ФСБ на Лубянке
В Москве задержали более 20 человек на несогласованной акции на Лубянке
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Адвокат: следствие считает США конечными получателями данных от Сафронова
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Адвокат раскрыл подробности обвинений против советника главы "Роскосмоса"
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова
Бари Алибасов
"Был при смерти". Сын Алибасова оценил шансы на выздоровление артиста
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Материал об аресте Сафронова не содержит гриф секретности
Президент США Дональд Трамп
Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
Виктор Бабарико
Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании
Ксения Собчак
Собчак задержали на Лубянке
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21В Москве из-за непогоды упали около 25 деревьев
01:17В НАСА указали Boeing на 81 проблему после неудачного запуска Starliner
00:48В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде
00:38Россия предлагает оставить один КПП для доставки гумпомощи в Сирию
00:34В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
00:30Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
00:26Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
00:08КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
23:54В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19
23:48Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
23:45США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
23:41Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"
23:40"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова
23:37Защита Сафронова связала уголовное дело с его работой журналистом
23:31В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19
23:30Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании
23:20На Украине задержали двух россиян
23:13Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
23:08В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:07Источник рассказал о проведенной по делу Сафронова экспертизе
Лента новостейМолния