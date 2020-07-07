СЖР выяснит обоснованность задержания журналистов на Лубянке

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Союз журналистов России связывается с центральным аппаратом МВД, чтобы определить обоснованность задержания журналистов на Лубянке, которые участвовали в акции в поддержку подозреваемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.
"Есть обеспокоенность по поводу задержания журналистов, которые сейчас происходят в центре Москвы. Мы связывается с центральным аппаратом МВД, чтобы понять, насколько обоснованы эти задержания и какова судьба журналистов, которые оказались задержаны", - сказал Соловьев.
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Глава СЖР выразил надежду, что многие будут отпущены без составления протокола.
На продолжающейся акции в поддержку Сафронова у здания ФСБ, как передает корреспондент РИА Новости, задержаны более 15 человек, в том числе журналисты "Коммерсанта", Reuters, издания "Проект".
По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Его задержали по делу о госизмене. Суд арестовал Сафронова на два месяца.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано. Сам советник вину не признает.
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Ведомости" также выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела задержанного экс-журналиста Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.