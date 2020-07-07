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СЖР выяснит обоснованность задержания журналистов на Лубянке
Союз журналистов России связывается с центральным аппаратом МВД, чтобы определить обоснованность задержания журналистов на Лубянке, которые участвовали в акции... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T22:59
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
соловьев владимир (журналист)
роскосмос
союз журналистов россии
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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задержание советника гендиректора "роскосмоса", соловьев владимир (журналист), роскосмос, союз журналистов россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия

СЖР выяснит обоснованность задержания журналистов на Лубянке

22:59 07.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастница пикета в поддержку Ивана Сафронова у здания ФСБ на Лубянке
Участница пикета в поддержку Ивана Сафронова у здания ФСБ на Лубянке
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Союз журналистов России связывается с центральным аппаратом МВД, чтобы определить обоснованность задержания журналистов на Лубянке, которые участвовали в акции в поддержку подозреваемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.
"Есть обеспокоенность по поводу задержания журналистов, которые сейчас происходят в центре Москвы. Мы связывается с центральным аппаратом МВД, чтобы понять, насколько обоснованы эти задержания и какова судьба журналистов, которые оказались задержаны", - сказал Соловьев.
Ксения Собчак
Вчера, 21:16
Собчак задержали на Лубянке
Глава СЖР выразил надежду, что многие будут отпущены без составления протокола.
На продолжающейся акции в поддержку Сафронова у здания ФСБ, как передает корреспондент РИА Новости, задержаны более 15 человек, в том числе журналисты "Коммерсанта", Reuters, издания "Проект".
По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Его задержали по делу о госизмене. Суд арестовал Сафронова на два месяца.
Руководитель отдела внешней политики газеты Коммерсантъ Елена Черненко
Вчера, 15:12
Журналистка "Коммерсанта" Черненко сообщила о задержании
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано. Сам советник вину не признает.
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Ведомости" также выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела задержанного экс-журналиста Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.
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Задержание советника гендиректора "Роскосмоса"Соловьев Владимир (журналист)РоскосмосСоюз журналистов РоссииФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваПроисшествия
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