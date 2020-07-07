СЖР выяснит обоснованность задержания журналистов на Лубянке

На продолжающейся акции в поддержку Сафронова у здания ФСБ, как передает корреспондент РИА Новости, задержаны более 15 человек, в том числе журналисты "Коммерсанта", Reuters, издания "Проект".

В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Ведомости" также выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела задержанного экс-журналиста Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.