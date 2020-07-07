Адвокат рассказал о слежке за советником главы "Роскосмоса" Сафроновым

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Слежка за советником главы Роскосмоса Иваном Сафроновым, подозреваемым в передаче секретных сведений одной из спецслужб НАТО, велась долгое время, заявил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
"За ним очень долго следили и собирали на него информацию. Насобирали в итоге на один эпизод, который объяснить не смогли, это все голосовно. В материалах дела также содержатся его электронные письма и записи звонков за долгий период времени", - сказал адвокат.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано. В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос.
Сафронов вину не признает.