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В Москве задержали более 20 человек на несогласованной акции на Лубянке
Более 20 человек задержаны во вторник в ходе несогласованного публичного мероприятия на Лубянской площади в Москве, сообщает пресс-служба ГУ МВД по столице. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T22:56
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
происшествия
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РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия

В Москве задержали более 20 человек на несогласованной акции на Лубянке

22:54 07.07.2020 (обновлено: 22:56 07.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастница пикета в поддержку Ивана Сафронова у здания ФСБ на Лубянке
Участница пикета в поддержку Ивана Сафронова у здания ФСБ на Лубянке
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Более 20 человек задержаны во вторник в ходе несогласованного публичного мероприятия на Лубянской площади в Москве, сообщает пресс-служба ГУ МВД по столице.
Отмечается, что задержанные доставлены в территориальные подразделения полиции, решается вопрос о привлечении их к административной ответственности.
Ксения Собчак
Вчера, 21:16
Собчак задержали на Лубянке
"Сегодня на Лубянской площади группой граждан в нарушение ФЗ РФ от 19 июня 2004 года "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" было организовано несогласованное публичное мероприятие. Сотрудниками полиции задержаны более 20 его участников", - говорится в сообщении.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)МоскваПроисшествия
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