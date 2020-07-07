https://ria.ru/20200707/1574031504.html
В Москве задержали более 20 человек на несогласованной акции на Лубянке
Более 20 человек задержаны во вторник в ходе несогласованного публичного мероприятия на Лубянской площади в Москве, сообщает пресс-служба ГУ МВД по столице. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T22:54
2020-07-07T22:56
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574018578_0:263:2864:1875_1400x0_80_0_0_077049179a03629e23bb312e6f8e10ae.jpg
https://ria.ru/20200707/1574029419.html
6
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574018578_0:263:2864:1875_1400x0_80_0_0_077049179a03629e23bb312e6f8e10ae.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574018578_133:0:2864:2048_1400x0_80_0_0_1e98d9060740dea53c22a81301e19c0b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574018578_480:0:2528:2048_1400x0_80_0_0_1d7b1af18620b6ef460c78c2cd454b96.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия