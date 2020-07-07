https://ria.ru/20200707/1574031415.html
Адвокат: следствие считает США конечными получателями данных от Сафронова
Следствие считает США конечными получателями секретных сведений от советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T22:49
2020-07-07T22:50
иван сафронов
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
россия
роскосмос
сша
в мире
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https://ria.ru/20200707/1573998432.html
1
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван сафронов, задержание советника гендиректора "роскосмоса", россия, роскосмос, сша, в мире