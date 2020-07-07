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Адвокат: следствие считает США конечными получателями данных от Сафронова
Следствие считает США конечными получателями секретных сведений от советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T22:50
иван сафронов
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
россия
роскосмос
сша
в мире
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россия
сша
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иван сафронов, задержание советника гендиректора "роскосмоса", россия, роскосмос, сша, в мире

Адвокат: следствие считает США конечными получателями данных от Сафронова

22:49 07.07.2020 (обновлено: 22:50 07.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСоветник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Следствие считает США конечными получателями секретных сведений от советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
"США упоминаются в уголовном деле. Штаты указаны как государство, которое получило эти сведения от Сафронова через спецслужбы Чехии", - сообщил Павлов.
По его словам, в данный момент дело состоит из семи томов.
Задержание Ивана Сафронова
Вчера, 12:22
Появилось видео задержания советника главы "Роскосмоса"
3601013
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Иван СафроновЗадержание советника гендиректора "Роскосмоса"РоссияРоскосмосСШАВ мире
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