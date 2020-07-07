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Нацбанк Украины заявил о политическом давлении со стороны депутатов
Сотрудники Национального банка Украины заявили о политическом давлении со стороны отдельных депутатов, в банке подчеркнули, что целью этих людей является... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T22:49
яков смолий
нацбанк украины
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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яков смолий, нацбанк украины, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

Нацбанк Украины заявил о политическом давлении со стороны депутатов

22:49 07.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Национального Банка Украины в Киеве
Здание Национального Банка Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 7 июл - РИА Новости. Сотрудники Национального банка Украины заявили о политическом давлении со стороны отдельных депутатов, в банке подчеркнули, что целью этих людей является прекращение сотрудничества Украины с международными партнерами, соответствующее заявление опубликовала во вторник пресс-служба НБУ.
"Мы полостью разделяем позицию правления Национального банка и считаем недопустимым осуществление политического давления на центральный банк Украины в правовом и цивилизованном государстве", - говорится в тексте заявления, опубликованном в Facebook.
Президент Украины Владимир Зеленский
4 июля, 12:41
Зеленский опроверг давление его офиса на экс-главу Нацбанка Украины
В Нацбанке потребовали прекратить такое давление. "Мы требуем прекратить политическое давление на НБУ. Не на словах, а действиями. Мы ожидаем реакции на неэтичное поведение некоторых народных депутатов, которые пришли в Верховную раду защищать интересы не народа Украины, а отдельных олигархов. Депутатов, которые систематически искажают и дискредитируют нашу работу. Их цель - прекращение сотрудничества Украины с международными партнерами", - говорится в сообщении.
Яков Смолий, занимавший должность главы Нацбанка с марта 2018 года, 1 июля написал заявление об отставке, объяснив это "систематическим политическим давлением" на банк, и подал заявление президенту. Верховная рада Украины по предложению президента Владимира Зеленского 3 июля уволила Смолия с должности главы Нацбанка страны.
Здание Национального банка Украины в Киеве
6 июля, 17:15
Экс-глава Нацбанка Украины рассказал, почему решил уйти в отставку
060001
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Яков СмолийНацбанк УкраиныВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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