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В Красногорске торговую палатку вместе с продавщицей сдуло ветром
Продавщица, которую унесло с торговой палаткой в Красногорске, находится в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости пресс-служба администрации Красногорска. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T22:44
красногорск
московская область (подмосковье)
происшествия
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красногорск, московская область (подмосковье), происшествия

В Красногорске торговую палатку вместе с продавщицей сдуло ветром

22:44 07.07.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаЖилые дома в микрорайоне Павшинская пойма в Красногорске Московской области
Жилые дома в микрорайоне Павшинская пойма в Красногорске Московской области
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Продавщица, которую унесло с торговой палаткой в Красногорске, находится в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости пресс-служба администрации Красногорска.
Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщили, что в Подмосковье из-за сильного ветра упали почти 100 деревьев, повреждена дюжина машин. В Красногорске сдуло торговую палатку, продавец в больнице.
Обрушение потолка на станции МЦД Тушино
Вчера, 19:02
Шквалистый ветер повредил навес на станции Тушино в Москве
"Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое", - сказал собеседник агентства.
4263204
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КрасногорскМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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