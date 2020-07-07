https://ria.ru/20200707/1574031221.html
В Красногорске торговую палатку вместе с продавщицей сдуло ветром
Продавщица, которую унесло с торговой палаткой в Красногорске, находится в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости пресс-служба администрации Красногорска. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T22:44
2020-07-07T22:44
красногорск
московская область (подмосковье)
происшествия
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https://ria.ru/20200707/1574025161.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красногорск, московская область (подмосковье), происшествия