https://ria.ru/20200707/1574031192.html
"Был при смерти". Сын Алибасова оценил шансы на выздоровление артиста
Сын Бари Алибасова заявил, что шансы на выздоровление артиста и продюсера оцениваются в два процента. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T22:44
2020-07-07T23:43
россия
бари алибасов
шоу-бизнес
москва
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бари алибасов, шоу-бизнес, москва
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Сын Бари Алибасова заявил, что шансы на выздоровление артиста и продюсера оцениваются в два процента.
В конце июня СМИ сообщили, что продюсера госпитализировали с амнестическим синдромом на почве употребления алкоголя. До этого он находился на лечении в наркологической больнице.
В комментарии Пятому каналу
сын артиста сообщил, что Алибасов находился при смерти, однако в наркологической клинике в Сокольниках его удалось спасти, после чего госпитализировали в главную наркологическую больницу в Москве.
"Там его тело полностью почистили, но обнаружили, что есть необратимые нарушения коры головного мозга. Поставили диагноз корсаковский психоз", — заявил Алибасов-младший.
Он добавил, что шансы на излечение от этого недуга критически маленькие.
"Вероятность того, что у него сознание придет в норму, — два процента", — отметил он.
Также сын продюсера отметил, что в случае выздоровления реабилитация займет два года.