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Материал об аресте Сафронова не содержит гриф секретности
Ходатайство об аресте советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова содержит гостайну, но не маркировано грифом "секретно", сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T22:36
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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москва
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
задержание советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия

Материал об аресте Сафронова не содержит гриф секретности

22:36 07.07.2020
297
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСоветник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Ходатайство об аресте советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова содержит гостайну, но не маркировано грифом "секретно", сообщила РИА Новости пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Ксения Первовласенко.
"Рассмотренный... материал не содержал гриф секретности. Слушание по материалу проходило в закрытом режиме на основании пункта 1 части 2 статьи 241 УПК РФ, в связи с удовлетворением судом соответствующего ходатайства", - сказала она.
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Данный пункт предусматривает проведение заседания в закрытом режиме, если разбирательство может привести к разглашению государственной тайны.
По информации ФСБ, Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в государственной корпорации. До трудоустройства в Роскосмос Сафронов работал в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Издания "Ведомости" и "Коммерсант" выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела задержанного экс-журналиста были рассмотрены непредвзято, с неукоснительным соблюдением закона, а процесс был открытым.
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Задержание советника гендиректора "Роскосмоса"РоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваПроисшествия
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