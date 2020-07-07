Материал об аресте Сафронова не содержит гриф секретности

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Ходатайство об аресте советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова содержит гостайну, но не маркировано грифом "секретно", сообщила РИА Новости пресс-секретарь Лефортовского суда Ходатайство об аресте советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова содержит гостайну, но не маркировано грифом "секретно", сообщила РИА Новости пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Ксения Первовласенко.

"Рассмотренный... материал не содержал гриф секретности. Слушание по материалу проходило в закрытом режиме на основании пункта 1 части 2 статьи 241 УПК РФ, в связи с удовлетворением судом соответствующего ходатайства", - сказала она.

Данный пункт предусматривает проведение заседания в закрытом режиме, если разбирательство может привести к разглашению государственной тайны.

По информации ФСБ , Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО . Как заявляют в " Роскосмосе ", задержание Сафронова не связано с его работой в государственной корпорации. До трудоустройства в Роскосмос Сафронов работал в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.