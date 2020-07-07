Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200707/1574030883.html
В Подмосковье три человека погибли в ДТП
Три человека погибли в результате ДТП в городском округе Воскресенск в Подмосковье, сообщает МЧС России. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T22:35
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
воскресенск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564095193_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_4cff439e5c07ddca63f5ed1d546cebb0.jpg
московская область (подмосковье)
воскресенск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564095193_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_4cff439e5c07ddca63f5ed1d546cebb0.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564095193_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_d2d27ffa6f69b1a0562a7fba043798db.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564095193_85:0:2133:2048_1400x0_80_0_0_73c2bd28cd3d99368c8b30b6da2fa12b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), воскресенск, происшествия

В Подмосковье три человека погибли в ДТП

22:35 07.07.2020
846
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Скорая помощь. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Три человека погибли в результате ДТП в городском округе Воскресенск в Подмосковье, сообщает МЧС России.
Отмечается, что три автомобиля столкнулись из-за нарушения правил дорожного движения.
"Московская область, городской округ Воскресенск, трасса А-108, поворот на населенный пункт Муромцево. Поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием трех транспортных средств... В результате ДТП погибли три человека (детей нет)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Для ликвидации последствия аварии привлекли 23 человека и восемь единиц техники.
110501
Обсудить 0
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)ВоскресенскПроисшествия
Рекомендуем
Жилые дома в микрорайоне Павшинская пойма в Красногорске Московской области
В Красногорске торговую палатку вместе с продавщицей сдуло ветром
Бари Алибасов
"Был при смерти". Сын Алибасова оценил шансы на выздоровление артиста
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Материал об аресте Сафронова не содержит гриф секретности
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Адвокат раскрыл подробности обвинений против советника главы "Роскосмоса"
Участница пикета в поддержку Ивана Сафронова у здания ФСБ на Лубянке
В Москве задержали более 20 человек на несогласованной акции на Лубянке
Статуя Фемиды в суде
Петербургский суд арестовал обвиняемого в насилии над ребенком певца
Здание Национального Банка Украины в Киеве
Нацбанк Украины заявил о политическом давлении со стороны депутатов
Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев
Глава СЖР прокомментировал арест Сафронова
Участница пикета в поддержку Ивана Сафронова у здания ФСБ на Лубянке
СЖР выяснит обоснованность задержания журналистов на Лубянке
Ксения Собчак
Собчак задержали на Лубянке
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко усомнился, что артисты способны формировать общественное мнение
Автомобиль украинской полиции в Киеве
На Украине задержали двух россиян
Военные действия в провинции Идлиб
Источник сообщил о теракте в сирийском городе на границе с Турцией
Сильный ветер в Москве
Почти сто деревьев упали в Подмосковье из-за сильного ветра
В Балашихе с жилого дома осыпался кирпич. Съемки очевидцев
В Балашихе с торца жилого дома обвалилась обшивка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21В Москве из-за непогоды упали около 25 деревьев
01:17В НАСА указали Boeing на 81 проблему после неудачного запуска Starliner
00:48В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде
00:38Россия предлагает оставить один КПП для доставки гумпомощи в Сирию
00:34В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
00:30Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
00:26Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
00:08КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
23:54В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19
23:48Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
23:45США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
23:41Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"
23:40"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова
23:37Защита Сафронова связала уголовное дело с его работой журналистом
23:31В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19
23:30Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании
23:20На Украине задержали двух россиян
23:13Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
23:08В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:07Источник рассказал о проведенной по делу Сафронова экспертизе
Лента новостейМолния