https://ria.ru/20200707/1574030818.html
Источник сообщил о теракте в сирийском городе на границе с Турцией
Заминированный автомобиль взорвался в приграничном с Турцией сирийском городе Тель-Абъяд на северо-востоке провинции Ракка. По предварительным данным, восемь... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T22:30
2020-07-07T22:30
война в сирии
ракка (мухафаза)
турция
сирия
в мире
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7 495 645-6601
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война в сирии, ракка (мухафаза), турция, сирия, в мире
ДАМАСК, 7 июл - РИА Новости.
Заминированный автомобиль взорвался в приграничном с Турцией
сирийском городе Тель-Абъяд на северо-востоке провинции Ракка
. По предварительным данным, восемь человек погибли и 27 получили ранения, сообщил РИА Новости информированный источник на месте.
"По предварительным данным, погибли 8 человек и 27 получили ранения в результате подрыва машины, начиненной взрывчаткой, в Тель-Абъяд на северо-востоке Сирии",- рассказал собеседник агентства.
По данным сирийской газеты "Аль-Ватан", в результате теракта было убито несколько террористов и погибли двое мирных граждан.
Взрывное устройство было приведено в действие близ штаба одной из террористических группировок на площади Фурн, где раньше находилось здание криминальной полиции.
Город Тель-Абъяд, расположенный близ границы с Турцией, контролируется протурецкими незаконными вооруженными бандформированиями. В сирийских СМИ регулярно появляются сообщения о столкновениях между бандгруппами и о терактах на почве раздела власти на захваченных территориях.