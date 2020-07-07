Источник сообщил о теракте в сирийском городе на границе с Турцией

ДАМАСК, 7 июл - РИА Новости. Заминированный автомобиль взорвался в приграничном с Заминированный автомобиль взорвался в приграничном с Турцией сирийском городе Тель-Абъяд на северо-востоке провинции Ракка . По предварительным данным, восемь человек погибли и 27 получили ранения, сообщил РИА Новости информированный источник на месте.

"По предварительным данным, погибли 8 человек и 27 получили ранения в результате подрыва машины, начиненной взрывчаткой, в Тель-Абъяд на северо-востоке Сирии",- рассказал собеседник агентства.

По данным сирийской газеты "Аль-Ватан", в результате теракта было убито несколько террористов и погибли двое мирных граждан.

Взрывное устройство было приведено в действие близ штаба одной из террористических группировок на площади Фурн, где раньше находилось здание криминальной полиции.