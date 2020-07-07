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Источник сообщил о теракте в сирийском городе на границе с Турцией
Заминированный автомобиль взорвался в приграничном с Турцией сирийском городе Тель-Абъяд на северо-востоке провинции Ракка. По предварительным данным, восемь... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T22:30
война в сирии
ракка (мухафаза)
турция
сирия
в мире
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РИА Новости
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353
60
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60
война в сирии, ракка (мухафаза), турция, сирия, в мире

Источник сообщил о теракте в сирийском городе на границе с Турцией

22:30 07.07.2020
642
© Фото : SANAВоенные действия в провинции Идлиб
Военные действия в провинции Идлиб
© Фото : SANA
ДАМАСК, 7 июл - РИА Новости. Заминированный автомобиль взорвался в приграничном с Турцией сирийском городе Тель-Абъяд на северо-востоке провинции Ракка. По предварительным данным, восемь человек погибли и 27 получили ранения, сообщил РИА Новости информированный источник на месте.
"По предварительным данным, погибли 8 человек и 27 получили ранения в результате подрыва машины, начиненной взрывчаткой, в Тель-Абъяд на северо-востоке Сирии",- рассказал собеседник агентства.
Военный конвой США и местные жители в районе города Эль-Камышлы в Сирии
3 июля, 17:44
СМИ: на пути военной колонны США в Сирии прогремел взрыв
По данным сирийской газеты "Аль-Ватан", в результате теракта было убито несколько террористов и погибли двое мирных граждан.
Взрывное устройство было приведено в действие близ штаба одной из террористических группировок на площади Фурн, где раньше находилось здание криминальной полиции.
Город Тель-Абъяд, расположенный близ границы с Турцией, контролируется протурецкими незаконными вооруженными бандформированиями. В сирийских СМИ регулярно появляются сообщения о столкновениях между бандгруппами и о терактах на почве раздела власти на захваченных территориях.
Дым над сирийским городом Рас-эль-Айн. 18 октября 2019
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В Сирии пять человек погибли при взрыве автомобиля
400221
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Война в СирииРакка (мухафаза)ТурцияСирияВ мире
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