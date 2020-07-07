В Пензенской области умерли две пациентки с коронавирусом

Она уточнила, что у обеих пациенток имелся целый ряд сопутствующих заболеваний, в том числе хроническая ишемическая болезнь сердца, аритмия, атеросклероз аорты, коронарных, церебральных, почечных, мезентериальных артерий, артерий нижних конечностей. Кроме того, у одной из них был сахарный диабет второго типа, а у другой — церебральный инфаркт.