Лукашенко усомнился, что артисты способны формировать общественное мнение

Белорусский лидер подчеркнул, что в стране все сделано для того, чтобы у деятелей культуры была возможность творить. "Творите, собирайте залы, сколько заработаете – все ваше. Ко мне какие претензии? Вы меня просили создать площадки, чтобы с народом общаться через творчество, - общайтесь", - продолжил он.

Лукашенко также заявил об упущениях в работе с молодежью. "Мы потеряли не только молодежь, в основном, потому что с ней не работали, думали, все само по себе сложится... Мы потеряли во многом связь с обычными людьми. И когда пришел вот этот экзамен (назначенные на 9 августа выборы президента в Белоруссии – ред.), когда президент начал сверху давить (на чиновников – ред.), мы (чиновники на местах - ред.) вдруг очнулись и увидели людей. И после выборов мы не должны остыть, успокоиться, забыть, подумать, что все хорошо", - сказал Лукашенко.