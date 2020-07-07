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Лукашенко усомнился, что артисты способны формировать общественное мнение
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал сомнение, что те деятели культуры, которые в соцсетях выступают с критикой государства, в состоянии... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T22:25
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко усомнился, что артисты способны формировать общественное мнение

22:25 07.07.2020
531
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 7 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал сомнение, что те деятели культуры, которые в соцсетях выступают с критикой государства, в состоянии сформировать общественное мнение.
"Мне докладывают о тех, кто там хайпует и постится (в соцсетях – ред.). Когда мне фамилии называют, я начинаю затылок чесать и думать, кто такие. Вы знаете, они думают, что они формируют мнение, ну как минимум, столицы нашей страны. Да господь с вами. Вас родственники и то вспоминают долго, как я, кто вы такие", - сказал Лукашенко во вторник во время встречи с активом Минска. Фрагмент выступления показал телеканал ОНТ.
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Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам
Обращаясь к присутствующим в зале, президент заявил, что они должны формировать общественное мнение и "никому (другому – ред.) не позволять это делать".
Белорусский лидер подчеркнул, что в стране все сделано для того, чтобы у деятелей культуры была возможность творить. "Творите, собирайте залы, сколько заработаете – все ваше. Ко мне какие претензии? Вы меня просили создать площадки, чтобы с народом общаться через творчество, - общайтесь", - продолжил он.
Лукашенко также заявил об упущениях в работе с молодежью. "Мы потеряли не только молодежь, в основном, потому что с ней не работали, думали, все само по себе сложится... Мы потеряли во многом связь с обычными людьми. И когда пришел вот этот экзамен (назначенные на 9 августа выборы президента в Белоруссии – ред.), когда президент начал сверху давить (на чиновников – ред.), мы (чиновники на местах - ред.) вдруг очнулись и увидели людей. И после выборов мы не должны остыть, успокоиться, забыть, подумать, что все хорошо", - сказал Лукашенко.
Лукашенко вышел к журналистам без обуви. Скриншот из видео
6 июля, 23:05
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Александр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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