https://ria.ru/20200707/1574030632.html
В МВД предложили изменить водительские права и ПТС
МВД предложило уточнить перечень данных, которые вносят в паспорт транспортного средства, форму свидетельства о его регистрации, а также в образец водительского РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T22:21
2020-07-07T23:48
россия
центральный банк рф (цб рф)
общество
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https://radiosputnik.ria.ru/20200626/1573495545.html
https://ria.ru/20200418/1570229044.html
Василий Лебедев
Мозг лучше бы себе поменяли.Такая частота внесение изменений говорит о квалификации полисменов
113
tve34
Не читал комментарии, может повторюсь. Вот эта инициатива и говорит о том, что нами управляют,как стадом. Зачем, почему,кому из водителей это нужно? ЧИНОВНИКАМ НУЖНО. Может для них и есть интерес. Почему нас то не спрашивают? Я бы того,кто предлагает! выгнал бы с работы поганой метлой,без права трудоустройства на гос службу!
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9
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155737/10/1557371040_0:65:2905:1699_1400x0_80_0_0_9bcb1c6c01d8ea836d42b91c68a6b9a2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, центральный банк рф (цб рф), общество
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. МВД предложило уточнить перечень данных, которые вносят в паспорт транспортного средства, форму свидетельства о его регистрации, а также в образец водительского удостоверения.
Так, например, изменится внешних вид прав. На них могут появиться надписи DRIVING LICENCE и PERMIS DE CONDUIRE (водительские права на английском и французском языках. — Прим. ред.). Также в МВД планируют изменить инструкцию о выдаче разрешений на установку устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов.
Согласно документу, в свидетельстве о регистрации машины нужно будет указывать сведения о мощности двигателя и сроке государственной регистрации для транспортных средств, поставленных на учет на ограниченный срок.
Кроме того, в ПТС уточнят перечень данных, вносимых в графу "Особые отметки", а оформлять этот документ после утраты будут по новым правилам. Это изменение коснется владельцев автомобилей, не состоявших ранее на государственном учете.
Новые возможности для водителей
Накануне в пресс-службе Банка России сообщили о разработке законопроекта, позволяющего использовать водительское удостоверение для упрощенной идентификации банковских клиентов. ЦБ подготовил документ совместно с Минэкономразвития и Росфинмониторингом
.
Регулятор уточнил, что водительские права предлагается использовать для тех операций, в отношении которых законодательство допускает проведение упрощенной идентификации. Например, для перевода без открытия счета, а также для валютно-обменных операций.
"Выбор именно водительского удостоверения обусловлен достаточно широким распространением этого вида документа <…> и возможностью его проверки с использованием информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти", — пояснили в Центробанке.