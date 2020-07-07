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В МВД предложили изменить водительские права и ПТС
МВД предложило уточнить перечень данных, которые вносят в паспорт транспортного средства, форму свидетельства о его регистрации, а также в образец водительского РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T23:48
россия
центральный банк рф (цб рф)
общество
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Мозг лучше бы себе поменяли.Такая частота внесение изменений говорит о квалификации полисменов
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Не читал комментарии, может повторюсь. Вот эта инициатива и говорит о том, что нами управляют,как стадом. Зачем, почему,кому из водителей это нужно? ЧИНОВНИКАМ НУЖНО. Может для них и есть интерес. Почему нас то не спрашивают? Я бы того,кто предлагает! выгнал бы с работы поганой метлой,без права трудоустройства на гос службу!
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, центральный банк рф (цб рф), общество

В МВД предложили изменить водительские права и ПТС

22:21 07.07.2020 (обновлено: 23:48 07.07.2020)
58610
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкДевушки возле окна выдачи водительских удостоверений в МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области
Девушки возле окна выдачи водительских удостоверений в МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. МВД предложило уточнить перечень данных, которые вносят в паспорт транспортного средства, форму свидетельства о его регистрации, а также в образец водительского удостоверения.
Так, например, изменится внешних вид прав. На них могут появиться надписи DRIVING LICENCE и PERMIS DE CONDUIRE (водительские права на английском и французском языках. — Прим. ред.). Также в МВД планируют изменить инструкцию о выдаче разрешений на установку устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов.
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Согласно документу, в свидетельстве о регистрации машины нужно будет указывать сведения о мощности двигателя и сроке государственной регистрации для транспортных средств, поставленных на учет на ограниченный срок.
Кроме того, в ПТС уточнят перечень данных, вносимых в графу "Особые отметки", а оформлять этот документ после утраты будут по новым правилам. Это изменение коснется владельцев автомобилей, не состоявших ранее на государственном учете.

Новые возможности для водителей

Накануне в пресс-службе Банка России сообщили о разработке законопроекта, позволяющего использовать водительское удостоверение для упрощенной идентификации банковских клиентов. ЦБ подготовил документ совместно с Минэкономразвития и Росфинмониторингом.
Регулятор уточнил, что водительские права предлагается использовать для тех операций, в отношении которых законодательство допускает проведение упрощенной идентификации. Например, для перевода без открытия счета, а также для валютно-обменных операций.
"Выбор именно водительского удостоверения обусловлен достаточно широким распространением этого вида документа <…> и возможностью его проверки с использованием информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти", — пояснили в Центробанке.
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944128156
Обсудить 9
РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Общество
Популярные комментарии
Мозг лучше бы себе поменяли.Такая частота внесение изменений говорит о квалификации полисменов
7 июля, 22:58
ВЛВасилий Лебедев
10930001
Не читал комментарии, может повторюсь. Вот эта инициатива и говорит о том, что нами управляют,как стадом. Зачем, почему,кому из водителей это нужно? ЧИНОВНИКАМ НУЖНО. Может для них и есть интерес. Почему нас то не спрашивают? Я бы того,кто предлагает! выгнал бы с работы поганой метлой,без права трудоустройства на гос службу!
7 июля, 23:40
ttve34
5010301
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