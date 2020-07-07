В МВД предложили изменить водительские права и ПТС

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. МВД предложило уточнить перечень данных, которые вносят в паспорт транспортного средства, форму свидетельства о его регистрации, а также в образец водительского удостоверения.

Так, например, изменится внешних вид прав. На них могут появиться надписи DRIVING LICENCE и PERMIS DE CONDUIRE (водительские права на английском и французском языках. — Прим. ред.). Также в МВД планируют изменить инструкцию о выдаче разрешений на установку устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов.

Согласно документу, в свидетельстве о регистрации машины нужно будет указывать сведения о мощности двигателя и сроке государственной регистрации для транспортных средств, поставленных на учет на ограниченный срок.

Кроме того, в ПТС уточнят перечень данных, вносимых в графу "Особые отметки", а оформлять этот документ после утраты будут по новым правилам. Это изменение коснется владельцев автомобилей, не состоявших ранее на государственном учете.

Новые возможности для водителей

Накануне в пресс-службе Банка России сообщили о разработке законопроекта, позволяющего использовать водительское удостоверение для упрощенной идентификации банковских клиентов. ЦБ подготовил документ совместно с Минэкономразвития и Росфинмониторингом

Регулятор уточнил, что водительские права предлагается использовать для тех операций, в отношении которых законодательство допускает проведение упрощенной идентификации. Например, для перевода без открытия счета, а также для валютно-обменных операций.