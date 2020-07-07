https://ria.ru/20200707/1574030583.html
США уведомили генсека ООН о выходе из ВОЗ
США уведомили генсека ООН о выходе из ВОЗ, решение вступит в силу 6 июля 2021 года, говорится в комментарии официального представителя генерального секретаря... РИА Новости, 07.07.2020
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воз, оон, сша, в мире
ООН, 7 июл - РИА Новости. США
уведомили генсека ООН
о выходе из ВОЗ
, решение вступит в силу 6 июля 2021 года, говорится в комментарии официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика
.
"Могу сказать, что 6 июля 2020 года США уведомили генерального секретаря… о выходе из Всемирной организации здравоохранения, решение вступит в силу 6 июля 2021 года", - указал Дюжаррик.
Он напомнил, что Соединенные Штаты являются участником Устава Всемирной организации здравоохранения с 21 июня 1948 года. По его словам, включение США в ВОЗ было принято Всемирной ассамблеей здравоохранения с определенными условиями, установленными США для возможного выхода из состава ВОЗ. "Упомянутые условия включают в себя уведомление за один год и полное погашение… финансовых обязательств", - отметил Дюжаррик.
Он добавил, что генеральный секретарь ООН в настоящее время совместно с ВОЗ проверяет, соблюдаются ли все условия для выхода США.