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США уведомили генсека ООН о выходе из ВОЗ
США уведомили генсека ООН о выходе из ВОЗ, решение вступит в силу 6 июля 2021 года, говорится в комментарии официального представителя генерального секретаря... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T22:37
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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воз, оон, сша, в мире

США уведомили генсека ООН о выходе из ВОЗ

22:15 07.07.2020 (обновлено: 22:37 07.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание ВОЗ
Здание ВОЗ
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание ВОЗ. Архивное фото
ООН, 7 июл - РИА Новости. США уведомили генсека ООН о выходе из ВОЗ, решение вступит в силу 6 июля 2021 года, говорится в комментарии официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.
"Могу сказать, что 6 июля 2020 года США уведомили генерального секретаря… о выходе из Всемирной организации здравоохранения, решение вступит в силу 6 июля 2021 года", - указал Дюжаррик.
Он напомнил, что Соединенные Штаты являются участником Устава Всемирной организации здравоохранения с 21 июня 1948 года. По его словам, включение США в ВОЗ было принято Всемирной ассамблеей здравоохранения с определенными условиями, установленными США для возможного выхода из состава ВОЗ. "Упомянутые условия включают в себя уведомление за один год и полное погашение… финансовых обязательств", - отметил Дюжаррик.
Он добавил, что генеральный секретарь ООН в настоящее время совместно с ВОЗ проверяет, соблюдаются ли все условия для выхода США.
Вход в штаб-квартиру ВОЗ в Женеве
20 июня, 08:00
Спор о ВОЗ: между национальным и глобальным
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