США уведомили генсека ООН о выходе из ВОЗ

"Могу сказать, что 6 июля 2020 года США уведомили генерального секретаря… о выходе из Всемирной организации здравоохранения, решение вступит в силу 6 июля 2021 года", - указал Дюжаррик.

Он напомнил, что Соединенные Штаты являются участником Устава Всемирной организации здравоохранения с 21 июня 1948 года. По его словам, включение США в ВОЗ было принято Всемирной ассамблеей здравоохранения с определенными условиями, установленными США для возможного выхода из состава ВОЗ. "Упомянутые условия включают в себя уведомление за один год и полное погашение… финансовых обязательств", - отметил Дюжаррик.