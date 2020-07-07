Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200707/1574030540.html
Донбасс и Украина согласовали 13 локаций для разминирования
Подгруппа по безопасности на переговорах по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовала 13 локаций для проведения противоминных мероприятий в... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T22:13
ситуация в днр и лнр
сцкк
донбасс
донецкая народная республика
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/136698/14/1366981490_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_f187bd556821405db0cc79750ace4612.jpg
https://ria.ru/20200707/1574026949.html
https://ria.ru/20200707/1573982659.html
донбасс
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/136698/14/1366981490_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_f187bd556821405db0cc79750ace4612.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/136698/14/1366981490_293:0:3024:2048_1400x0_80_0_0_89860dbfd3861a23ee6578c798f14412.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/136698/14/1366981490_634:0:2682:2048_1400x0_80_0_0_fab6113a581ec1dff36e631667ac1598.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

Донбасс и Украина согласовали 13 локаций для разминирования

22:13 07.07.2020
320
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПредставители ОБСЕ посетили район поселка Пески в Донецкой области
Представители ОБСЕ посетили район поселка Пески в Донецкой области
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Подгруппа по безопасности на переговорах по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовала 13 локаций для проведения противоминных мероприятий в Донбассе, сказал журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Участники переговорного процесса актуализировали и согласовали 13 локаций из предложенных 20 для проведения противоминных мероприятий, остальные 7 будут рассмотрены на следующем заседании", - сказал представитель ведомства.
Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева
Вчера, 19:56
Украина и Донбасс договорились обменяться списками разыскиваемых лиц
В представительстве республики в СЦКК добавили, что стороны также достигли определенного прогресса в согласовании Дополнения к Рамочному решению о разведении сил и средств, который должен урегулировать вопросы, неучтенные в основном документе от 21 сентября 2016 года.
"На фоне продолжающихся обстрелов территорий Республик и отсутствия у руководства Украины политической воли к полному прекращению огня, конструктивное поведение киевских делегатов по некоторым вопросам повестки только подчеркивает формальный и избирательный подход украинской стороны", - приводит слова представителя ДНР в подгруппе по безопасности Алексея Никонорова пресс-служба представительства ДНР в СЦКК.
Алексей Резников
Вчера, 00:16
Вице-премьер Украины назвал возможную дату саммита по Донбассу
502000
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Здание ВОЗ
США уведомили генсека ООН о выходе из ВОЗ
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
На Зеленского составили два протокола за нарушения в декларации
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
В "Роскосмосе" отказались комментировать арест Сафронова
Монумент Независимости Украины в Киеве
Украина вышла из очередного соглашения в рамках СНГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко усомнился, что артисты способны формировать общественное мнение
Здание Национального Банка Украины в Киеве
Нацбанк Украины заявил о политическом давлении со стороны депутатов
Военные действия в провинции Идлиб
Источник сообщил о теракте в сирийском городе на границе с Турцией
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Материал об аресте Сафронова не содержит гриф секретности
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Адвокат раскрыл подробности обвинений против советника главы "Роскосмоса"
Бари Алибасов
"Был при смерти". Сын Алибасова оценил шансы на выздоровление артиста
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Адвокат: следствие считает США конечными получателями данных от Сафронова
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ
В Воронежской области загорелись 20 гектаров леса
Врачи в госпитале COVID-19
В Пензенской области умерли две пациентки с коронавирусом
Скорая помощь
В Подмосковье три человека погибли в ДТП
Ксения Собчак
Собчак задержали на Лубянке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21В Москве из-за непогоды упали около 25 деревьев
01:17В НАСА указали Boeing на 81 проблему после неудачного запуска Starliner
00:48В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде
00:38Россия предлагает оставить один КПП для доставки гумпомощи в Сирию
00:34В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
00:30Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
00:26Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
00:08КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
23:54В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19
23:48Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
23:45США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
23:41Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"
23:40"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова
23:37Защита Сафронова связала уголовное дело с его работой журналистом
23:31В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19
23:30Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании
23:20На Украине задержали двух россиян
23:13Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
23:08В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:07Источник рассказал о проведенной по делу Сафронова экспертизе
Лента новостейМолния