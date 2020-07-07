В "Роскосмосе" отказались комментировать арест Сафронова

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Роскосмос не комментирует арест Ивана Сафронова, занимающего в госкорпорации пост советника гендиректора, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
"Нет", - ответил он на вопрос, будет ли Роскосмос комментировать арест и выражать свое отношение к нему.
Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова по делу о госизмене до 6 сентября.
По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Его задержали по делу о госизмене. Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано. В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос.
Сам советник вину не признает.