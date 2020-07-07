https://ria.ru/20200707/1574030189.html
В Воронежской области загорелись 20 гектаров леса
Лес горит в Лискинском районе Воронежской области на площади 20 гектаров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T21:57
2020-07-07T22:02
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
воронежская область
лискинский район
происшествия
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https://ria.ru/20200707/1574003854.html
воронежская область
лискинский район
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воронежская область, лискинский район, происшествия