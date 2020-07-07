Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200707/1574030189.html
В Воронежской области загорелись 20 гектаров леса
Лес горит в Лискинском районе Воронежской области на площади 20 гектаров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T22:02
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
воронежская область
лискинский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155565/44/1555654428_0:22:3242:1846_1400x0_80_0_0_3980581a809e2c9af7f91211ba68c27e.jpg
https://ria.ru/20200707/1574003854.html
воронежская область
лискинский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155565/44/1555654428_0:22:3242:1846_1400x0_80_0_0_3980581a809e2c9af7f91211ba68c27e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155565/44/1555654428_513:0:3242:2047_1400x0_80_0_0_acf0bbaedde44e5513be2d37a1947046.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155565/44/1555654428_956:0:3003:2047_1400x0_80_0_0_29982184facecb41e8389d6d8aeb8aed.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воронежская область, лискинский район, происшествия

В Воронежской области загорелись 20 гектаров леса

21:57 07.07.2020 (обновлено: 22:02 07.07.2020)
300
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лес горит в Лискинском районе Воронежской области на площади 20 гектаров, сообщает пресс-служба МЧС России.
Отмечается, что есть угроза санаторию имени Цюрупы, который находится в трех километрах от очага пожара.
"Поступило сообщение о лесном пожаре в Лискинском муниципальном районе Воронежской области... В 19.30 площадь активного горения - 20 гектаров", - говорится в сообщении.
К тушению привлечено 63 человека и 27 единиц техники.
Сибирь и Дальний Восток охвачены лесными пожарами
Вчера, 13:27
В восьми регионах ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
000403
Обсудить 0
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Воронежская областьЛискинский районПроисшествия
Рекомендуем
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Защита Сафронова намерена обжаловать его арест
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
В "Роскосмосе" отказались комментировать арест Сафронова
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
На Зеленского составили два протокола за нарушения в декларации
Монумент Независимости Украины в Киеве
Украина вышла из очередного соглашения в рамках СНГ
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Защита Сафронова попросила суд не арестовывать его
Представители ОБСЕ посетили район поселка Пески в Донецкой области
Донбасс и Украина согласовали 13 локаций для разминирования
Статуя Фемиды в суде
Петербургский суд арестовал обвиняемого в насилии над ребенком певца
Здание ВОЗ
США уведомили генсека ООН о выходе из ВОЗ
На месте столкновения двух пассажирских поездов в Чехии
Россияне не пострадали при столкновении поездов в Чехии
Скорая помощь
В Подмосковье три человека погибли в ДТП
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Материал об аресте Сафронова не содержит гриф секретности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко усомнился, что артисты способны формировать общественное мнение
Отдыхающая на пляже
Власти Саратова извинились за ложные данные об открытии сезона на пляже
Адвокат Эльман Пашаев (слева) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
Адвокат частично признал, что Ефремов был за рулем в момент ДТП
Сафронов слушает решение суда о своем аресте. Кадры пресс-службы Лефортовского суда
Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в госизмене
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21В Москве из-за непогоды упали около 25 деревьев
01:17В НАСА указали Boeing на 81 проблему после неудачного запуска Starliner
00:48В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде
00:38Россия предлагает оставить один КПП для доставки гумпомощи в Сирию
00:34В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
00:30Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
00:26Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
00:08КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
23:54В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19
23:48Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
23:45США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
23:41Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"
23:40"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова
23:37Защита Сафронова связала уголовное дело с его работой журналистом
23:31В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19
23:30Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании
23:20На Украине задержали двух россиян
23:13Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
23:08В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:07Источник рассказал о проведенной по делу Сафронова экспертизе
Лента новостейМолния