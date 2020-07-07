Украина вышла из очередного соглашения в рамках СНГ

КИЕВ, 7 июл - РИА Новости. Украина вышла из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества независимых государств, соответствующий указ президента Владимира Зеленского опубликован во вторник на сайте главы государства.
Ранее Украина в одностороннем порядке прекратила действие ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ. С 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.
"Постановляю: 1. Выйти из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств, достигнутого 5 декабря 2012 г. в городе Ашхабаде", - говорится в тексте указа.
Кроме того, министерству иностранных дел Украины президент поручил сообщить Исполнительному комитету СНГ о выходе Украины из Соглашения.