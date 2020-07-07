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Украина вышла из очередного соглашения в рамках СНГ
Украина вышла из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества независимых государств,... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T21:55
снг
владимир зеленский
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
снг, владимир зеленский, украина, в мире

Украина вышла из очередного соглашения в рамках СНГ

21:55 07.07.2020
2089
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 7 июл - РИА Новости. Украина вышла из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества независимых государств, соответствующий указ президента Владимира Зеленского опубликован во вторник на сайте главы государства.
Ранее Украина в одностороннем порядке прекратила действие ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ. С 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.
"Постановляю: 1. Выйти из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств, достигнутого 5 декабря 2012 г. в городе Ашхабаде", - говорится в тексте указа.
Кроме того, министерству иностранных дел Украины президент поручил сообщить Исполнительному комитету СНГ о выходе Украины из Соглашения.
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СНГВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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