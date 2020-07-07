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Защита Сафронова намерена обжаловать его арест
Защита советника главы "Роскосмоса" и бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене и арестованного до 6 сентября, РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T21:59
иван сафронов
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
безопасность
происшествия
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иван сафронов, задержание советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, безопасность, происшествия

Защита Сафронова намерена обжаловать его арест

21:54 07.07.2020 (обновлено: 21:59 07.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСоветник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Защита советника главы "Роскосмоса" и бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене и арестованного до 6 сентября, намерена обжаловать его арест, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
"Да, будем обжаловать", - рассказал собеседник агентства.
Задержание Ивана Сафронова
Вчера, 12:22
Появилось видео задержания советника главы "Роскосмоса"
По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Его задержали по делу о госизмене. Сафронов вину не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Ведомости" также выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела задержанного экс-журналиста Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.
Лефортовский суд Москвы во вторник по ходатайству следствия ФСБ арестовал Сафронова до 6 сентября, заседание проходило в закрытом режиме в связи с тем, что в материалах дела содержатся секретные сведения.
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Иван СафроновЗадержание советника гендиректора "Роскосмоса"РоскосмосБезопасностьПроисшествия
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