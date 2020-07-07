Защита Сафронова намерена обжаловать его арест

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Защита советника главы "Роскосмоса" и бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене и арестованного до 6 сентября, намерена обжаловать его арест, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
"Да, будем обжаловать", - рассказал собеседник агентства.
По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Его задержали по делу о госизмене. Сафронов вину не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Ведомости" также выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела задержанного экс-журналиста Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.
Лефортовский суд Москвы во вторник по ходатайству следствия ФСБ арестовал Сафронова до 6 сентября, заседание проходило в закрытом режиме в связи с тем, что в материалах дела содержатся секретные сведения.