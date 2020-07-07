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Тамбовская область
https://ria.ru/20200707/1574029921.html
В Тамбовской области в рамках нацпроекта продолжается строительство ФАПов
В Первомайском районе Тамбовской области открылся новый фельдшерско-акушерский пункт, до конца года в регионе планируется построить еще 6 сельских ФАПов,... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T21:45
тамбовская область
тамбовская область
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тамбовская область

В Тамбовской области в рамках нацпроекта продолжается строительство ФАПов

21:45 07.07.2020
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© Fotolia / Oksana KuzminaВрач за компьютером
Врач за компьютером
© Fotolia / Oksana Kuzmina
Врач за компьютером. Архивное фото
ТАМБОВ, 7 июл – РИА Новости. В Первомайском районе Тамбовской области открылся новый фельдшерско-акушерский пункт, до конца года в регионе планируется построить еще 6 сельских ФАПов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Современный ФАП в селе Иловай-Рождественское укомплектован всем необходимым оборудованием, медицинскую помощь здесь получают более 500 человек, в том числе около ста детей. Здание пункта расположено на центральной улице села и построено из модульных конструкций. Здесь также созданы условия для обсдуживания людей с ограниченными возможностями здоровья.
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"Раньше фельдшерско-акушерский пункт располагался в здании школы в стесненных условиях. Теперь в нем отдельные помещения для приема пациентов, медицинских манипуляций, хранения лекарств. Регулярно в село приезжает врач общей практики. При необходимости Первомайская ЦРБ организует прием узких специалистов", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам на территории Первомайского района находятся 16 ФАПов, все они приведены в порядок за последние годы в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
"Работа, направленная на повышение качества и доступности медицинской помощи жителям отдаленных территорий, будет продолжена. Это прямое поручение руководства страны, которое находится на контроле губернатора Александра Никитина. Ранее начали работу ФАПы в Петровском и Знаменской районах", - приводит пресс-служба слова начальника управления здравоохранения Тамбовской области Марины Лапочкиной.
Она уточнила, что в планах на 2020 год - построить еще 6 фельдшерско-акушерских пунктов в поселках Коминтерн Мичуринского района и Большая Кашма Моршанского района, а также в селах Устье Моршанского района, Юрловка Никифоровского района, Заречье Пичаевского района и Кулеватово Сосновского района. На эти цели выделено 62,8 миллиона рублей.
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