Защита Сафронова попросила суд не арестовывать его

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Защита Ивана Сафронова, подозреваемого по делу о госизмене, просила суд отклонить ходатайство о его аресте, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.

В настоящий момент суд еще не вынес решение о мере пресечения Сафронову.

"Мы просили суд отложить рассмотрение ходатайства следствия или его отклонить. Если суд все-таки решит избрать меру пресечения, то мы настаиваем на такой, которая не связана с содержанием под стражей", - рассказал Павлов.

По информации ФСБ , советник главы Роскосмоса Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО . Сам Сафронов признать вину отказался. Как заявляют в " Роскосмосе ", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого задержанный трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.