https://ria.ru/20200707/1574029890.html
Защита Сафронова попросила суд не арестовывать его
Защита Ивана Сафронова, подозреваемого по делу о госизмене, просила суд отклонить ходатайство о его аресте, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T21:44
2020-07-07T21:44
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
задержание советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Защита Ивана Сафронова, подозреваемого по делу о госизмене, просила суд отклонить ходатайство о его аресте, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
В настоящий момент суд еще не вынес решение о мере пресечения Сафронову.
"Мы просили суд отложить рассмотрение ходатайства следствия или его отклонить. Если суд все-таки решит избрать меру пресечения, то мы настаиваем на такой, которая не связана с содержанием под стражей", - рассказал Павлов.
По информации ФСБ
, советник главы Роскосмоса Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО
. Сам Сафронов признать вину отказался. Как заявляют в "Роскосмосе
", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого задержанный трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Издания "Ведомости" и "Коммерсант" выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела задержанного экс-журналиста были рассмотрены непредвзято, с неукоснительным соблюдением закона, а процесс был открытым.