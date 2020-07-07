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Лукашенко раскритиковал "разбалованных" белорусских бизнесменов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусским предпринимателям следует думать о развитии бизнеса и о благосостоянии своих работников, а не... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T21:39
александр лукашенко
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко раскритиковал "разбалованных" белорусских бизнесменов

21:38 07.07.2020 (обновлено: 21:39 07.07.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 7 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусским предпринимателям следует думать о развитии бизнеса и о благосостоянии своих работников, а не заниматься "другими вещами".
"Мы сохранили контроль государства над предприятиями. Знаете, непопулярную вещь перед президентскими выборами скажу: и усилим его. Мы слишком разбаловали наших новоявленных нуворишей, наших богатеньких, и многие из них забыли, что им надо производством заниматься, бизнесом, а не другими вещами. Я это заметил. Чтобы не было больно, вы начинайте поворачивать свои головы в сторону тех, кто вам приносит блага – к людям, которые работают в ваших фирмах и компаниях", - сказал Лукашенко во вторник во время встречи с активом Минска. Фрагмент выступления показал телеканал ОНТ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 14:50
Лукашенко заявил, что не допустит погружения страны в "пучину" коррупции
Президент также напомнил, что в период пандемии коронавируса белорусские власти не принимали решения по закрытию ресторанов, гостиниц и других объектов. "Все (бизнесмены – ред.) сидят и ждут, когда правительство внесет президенту на рассмотрение меры так называемой поддержки (в условиях пандемии – ред.) для бизнеса малого, среднего и прочего", - сказал Лукашенко. На его взгляд, предприниматели ждали, что государство "заберет (средства – ред.) у учителей, врачей, военных из бюджета" и им поможет.
"Так вот искренне признаюсь: я специально сдерживал этот процесс и ждал, когда вы свои деньги достанете из карманов и вложите (в бизнес – ред.). Если вы хотите бизнесом заниматься, вы, пожалуйста, занимайтесь и смотрите, чтобы ваши рабочие не были нищими. Вы сами принимаете на работу людей и, будьте добры, обеспечьте их работой и достойной зарплатой. Вот и вся реформа, ничего лишнего не прошу и не требую", - заключил президент.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
2 июля, 12:05Распространение нового коронавируса
Лукашенко заявил о победе над коронавирусом
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