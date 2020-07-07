Лукашенко раскритиковал "разбалованных" белорусских бизнесменов

"Так вот искренне признаюсь: я специально сдерживал этот процесс и ждал, когда вы свои деньги достанете из карманов и вложите (в бизнес – ред.). Если вы хотите бизнесом заниматься, вы, пожалуйста, занимайтесь и смотрите, чтобы ваши рабочие не были нищими. Вы сами принимаете на работу людей и, будьте добры, обеспечьте их работой и достойной зарплатой. Вот и вся реформа, ничего лишнего не прошу и не требую", - заключил президент.