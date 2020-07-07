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Адвокат частично признал, что Ефремов был за рулем в момент ДТП
Защита актера Михаила Ефремова частично признала, что он был за рулем в момент смертельного ДТП, заявил его адвокат Эльман Пашаев в интервью телеканалу "Россия... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T23:22
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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РИА Новости
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60
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Адвокат частично признал, что Ефремов был за рулем в момент ДТП

21:38 07.07.2020 (обновлено: 23:22 07.07.2020)
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© АГН "Москва"Адвокат Эльман Пашаев (слева) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
Адвокат Эльман Пашаев (слева) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
© АГН "Москва"
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Защита актера Михаила Ефремова частично признала, что он был за рулем в момент смертельного ДТП, заявил его адвокат Эльман Пашаев в интервью телеканалу "Россия 1".
"Частично", — ответил адвокат на вопрос признает, ли он, что за рулем был Ефремов.
По его словам, "есть много нюансов, все доказательства идут в копилку".
Сразу после аварии защита Ефремова заявила, что он признал вину в ДТП. Но впоследствии Пашаев заявил, что вину он не признает, в ДТП виновата машина, а выплатить ущерб пострадавшим он готов лишь как порядочный человек.
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2204532120
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
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