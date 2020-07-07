В Калининграде задержали четырех вербовщиков террористов

КАЛИНИНГРАД, 7 июл - РИА Новости. Вербовщиков запрещенной в России международной террористической организации задержали в Калининграде, сообщила РИА Новости представитель УФСБ России по Калининградской области Екатерина Исправникова.
"Пресечена преступная деятельность четырех граждан Центрально-Азиатского региона, являющихся членами законспирированной ячейки международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*, - сказала Исправникова.
Операцию по задержанию провели сотрудники регионального УФСБ и пограничного управления. По данным ведомства, вербовщики вели в регионе идеологическую подготовку трудовых мигрантов из Центральной Азии для дальнейшей переправки их в зону боевых действий.
В ходе обыска в квартире, где обосновались задержанные, была обнаружена экстремистская литература, флаги и атрибутика террористической организации. В настоящее время оперативники устанавливают личности пособников и обстоятельства деятельности вербовщиков на территории Калининградской области. Вербовщики взяты под стражу.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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