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В Калининграде задержали четырех вербовщиков террористов
Вербовщиков запрещенной в России международной террористической организации задержали в Калининграде, сообщила РИА Новости представитель УФСБ России по... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T23:56
центральная азия
калининградская область
калининград
фсб
происшествия
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калининградская область
калининград
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
центральная азия, калининградская область, калининград, фсб, происшествия

В Калининграде задержали четырех вербовщиков террористов

21:24 07.07.2020 (обновлено: 23:56 07.07.2020)
4614
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
КАЛИНИНГРАД, 7 июл - РИА Новости. Вербовщиков запрещенной в России международной террористической организации задержали в Калининграде, сообщила РИА Новости представитель УФСБ России по Калининградской области Екатерина Исправникова.
"Пресечена преступная деятельность четырех граждан Центрально-Азиатского региона, являющихся членами законспирированной ячейки международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*, - сказала Исправникова.
Операцию по задержанию провели сотрудники регионального УФСБ и пограничного управления. По данным ведомства, вербовщики вели в регионе идеологическую подготовку трудовых мигрантов из Центральной Азии для дальнейшей переправки их в зону боевых действий.
В ходе обыска в квартире, где обосновались задержанные, была обнаружена экстремистская литература, флаги и атрибутика террористической организации. В настоящее время оперативники устанавливают личности пособников и обстоятельства деятельности вербовщиков на территории Калининградской области. Вербовщики взяты под стражу.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Центральная АзияКалининградская областьКалининградФСБПроисшествия
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7 июля, 21:27
Егор Панкратов
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