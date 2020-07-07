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Адвокат рассказал, какие телеканалы смотрит Ефремов на домашнем аресте
Актер Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом по делу о смертельном ДТП, по телевизору смотрит только спорт и канал "Культура", заявил его адвокат... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T21:19
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
михаил ефремов
происшествия
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), михаил ефремов, происшествия

Адвокат рассказал, какие телеканалы смотрит Ефремов на домашнем аресте

21:19 07.07.2020
553
© АГН "Москва"Адвокат Эльман Пашаев (слева) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
Адвокат Эльман Пашаев (слева) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
© АГН "Москва"
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Актер Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом по делу о смертельном ДТП, по телевизору смотрит только спорт и канал "Культура", заявил его адвокат Эльман Пашаев.
"Я его попросил не с смотреть телеканалы. Он смотрит только спортивный канал и канал "Культура", - сказал адвокат в интервью каналу "Россия 1".
По его мнению, Ефремов "с ума сойдет, если посмотрит" новостные выпуски телеканалов.
Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
6 июля, 22:38
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
0500115
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Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)Михаил ЕфремовПроисшествия
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