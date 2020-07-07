Адвокат рассказал, какие телеканалы смотрит Ефремов на домашнем аресте

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Актер Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом по делу о смертельном ДТП, по телевизору смотрит только спорт и канал "Культура", заявил его адвокат Эльман Пашаев.
"Я его попросил не с смотреть телеканалы. Он смотрит только спортивный канал и канал "Культура", - сказал адвокат в интервью каналу "Россия 1".
По его мнению, Ефремов "с ума сойдет, если посмотрит" новостные выпуски телеканалов.
Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.