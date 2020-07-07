Собчак задержали на Лубянке

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Телеведущая Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РИА Новости, что ее задержали на Лубянке, однако отметила, что не понимает, по какой причине, и в пикете в поддержку заподозренного в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова не стояла.

"Да, (задержали), мы вот сейчас в автозаке вместе с компанией из восьми коллег-журналистов. Я стояла в майке "Свободу Ивану Сафронову", не стояла в пикете", - рассказала Собчак.

Телеведущая отметила, что на её канале есть программа "Осторожно, новости", которую она снимает по новостным событиям.

"Я приехала записать подводку, но и поддержать тоже. У меня не было планов вставать в одиночный пикет. Я надела майку и хотела привлечь внимание к этой проблеме. Потому что мне кажется важным сейчас, чтобы журналисты смогли получить ответы, чтобы это не был закрытый процесс под покрывалом того, что статья "Госизмена", поэтому мы вам ничего не расскажем", - добавила Собчак.

"Мне не очень вообще понятно, по какой причине меня задержали", - отметила Собчак.

На продолжающейся акции в поддержку Сафронова у здания ФСБ, как передает корреспондент РИА Новости, задержаны более 15 человек, в том числе журналисты "Коммерсанта", Reuters, издания "Проект".

По информации ФСБ , советник главы " Роскосмоса " Иван Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО . Его задержали по делу о госизмене.

Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано. Сам советник вину не признает.