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Собчак задержали на Лубянке
Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РИА Новости, что ее задержали на Лубянке, однако отметила, что не понимает, по какой причине, и в пикете в поддержку... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T21:16
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ксения собчак
общество
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задержали? в конюшню!
415
Быстро у неё сломанный рубильник зажил. Что там кстати с крабовой мафией и мамашей?
323
27
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/154948/74/1549487425_0:109:2918:1750_1400x0_80_0_0_93bd59ce9a511b48874ab60106a1acfb.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ксения собчак, общество

Собчак задержали на Лубянке

21:16 07.07.2020
10487
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКсения Собчак
Ксения Собчак
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РИА Новости, что ее задержали на Лубянке, однако отметила, что не понимает, по какой причине, и в пикете в поддержку заподозренного в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова не стояла.
"Да, (задержали), мы вот сейчас в автозаке вместе с компанией из восьми коллег-журналистов. Я стояла в майке "Свободу Ивану Сафронову", не стояла в пикете", - рассказала Собчак.
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Телеведущая отметила, что на её канале есть программа "Осторожно, новости", которую она снимает по новостным событиям.
"Я приехала записать подводку, но и поддержать тоже. У меня не было планов вставать в одиночный пикет. Я надела майку и хотела привлечь внимание к этой проблеме. Потому что мне кажется важным сейчас, чтобы журналисты смогли получить ответы, чтобы это не был закрытый процесс под покрывалом того, что статья "Госизмена", поэтому мы вам ничего не расскажем", - добавила Собчак.
"Мне не очень вообще понятно, по какой причине меня задержали", - отметила Собчак.
На продолжающейся акции в поддержку Сафронова у здания ФСБ, как передает корреспондент РИА Новости, задержаны более 15 человек, в том числе журналисты "Коммерсанта", Reuters, издания "Проект".
Задержание сотрудниками ФСБ РФ советника генерального директора Роскосмоса Ивана Сафронова
Вчера, 17:07
Источник прокомментировал дело советника главы "Роскосмоса"
По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Его задержали по делу о госизмене.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано. Сам советник вину не признает.
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Ведомости" также выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела задержанного экс-журналиста Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.
Руководитель отдела внешней политики газеты Коммерсантъ Елена Черненко
Вчера, 15:12
Журналистка "Коммерсанта" Черненко сообщила о задержании
17245266658
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РоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ксения СобчакОбщество
Популярные комментарии
задержали? в конюшню!
7 июля, 21:28
Сергей Р
611300147194
Быстро у неё сломанный рубильник зажил. Что там кстати с крабовой мафией и мамашей?
7 июля, 21:20
Рома М
6450088166
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