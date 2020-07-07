Цепкало обратился в прокуратуру Белоруссии из-за "лжесвидетельств"

МИНСК, 7 июл – РИА Новости. Претендент на пост президента Белоруссии, экс-глава Парка высоких технологий Претендент на пост президента Белоруссии, экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало назвал инсинуациями обвинения в свой адрес со стороны белорусско-турецкого бизнесмена, из-за которых была начата проверка МВД, и сам обратился в прокуратуру.

Ранее официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости, что ведомство проводит доследственную проверку на предмет противоправных действий со стороны Цепкало. Основанием стало поступившее в Генпрокуратуру республики заявление от гражданина Белоруссии турецкого происхождения. По данным местных СМИ и Telegram-каналов, речь идет о бизнесмене Седате Игдеджи, компании которого якобы благодаря взяткам участвовали в застройке территории Парка высоких технологий (ПВТ) в период, когда его администрацию возглавлял будущий претендент на пост президента.

"Мы направили уже документы в прокуратуру по всем лжесвидетельствам, которые он (бизнесмен - ред.) выносит на публику", - сказал Цепкало во вторник во время общения с избирателями в формате видеоконференции.

По его словам, обвинения со стороны бизнесмена, в частности, во взятках, – это "гадкие, мерзкие инсинуации, от которых большинство людей просто тошнит". Он опроверг, что бизнесмен строил для него дом, а выполнил лишь часть работ, к тому же с нарушением их качества, что потом стало предметом судебного разбирательства.

Он призвал все компании, которые пострадали от этого бизнесмена направлять свои документы, подтверждающие противоправность его действий, в штаб политика, чтобы объединить все свидетельства.

"Насколько я знаю, он очень многих людей обманул, у него только по двум компаниям существует около 200 различных судебных исков", - добавил Цепкало. В частности, уточнил политик, он сам хотел бы получить от бизнесмена те деньги, которые тот должен по решению суда за некачественные работы при выполнении дома.