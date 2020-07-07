Цепкало обратился в прокуратуру Белоруссии из-за "лжесвидетельств"

МИНСК, 7 июл – РИА Новости. Претендент на пост президента Белоруссии, экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало назвал инсинуациями обвинения в свой адрес со стороны белорусско-турецкого бизнесмена, из-за которых была начата проверка МВД, и сам обратился в прокуратуру.
Ранее официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости, что ведомство проводит доследственную проверку на предмет противоправных действий со стороны Цепкало. Основанием стало поступившее в Генпрокуратуру республики заявление от гражданина Белоруссии турецкого происхождения. По данным местных СМИ и Telegram-каналов, речь идет о бизнесмене Седате Игдеджи, компании которого якобы благодаря взяткам участвовали в застройке территории Парка высоких технологий (ПВТ) в период, когда его администрацию возглавлял будущий претендент на пост президента.
"Мы направили уже документы в прокуратуру по всем лжесвидетельствам, которые он (бизнесмен - ред.) выносит на публику", - сказал Цепкало во вторник во время общения с избирателями в формате видеоконференции.
По его словам, обвинения со стороны бизнесмена, в частности, во взятках, – это "гадкие, мерзкие инсинуации, от которых большинство людей просто тошнит". Он опроверг, что бизнесмен строил для него дом, а выполнил лишь часть работ, к тому же с нарушением их качества, что потом стало предметом судебного разбирательства.
Он призвал все компании, которые пострадали от этого бизнесмена направлять свои документы, подтверждающие противоправность его действий, в штаб политика, чтобы объединить все свидетельства.
"Насколько я знаю, он очень многих людей обманул, у него только по двум компаниям существует около 200 различных судебных исков", - добавил Цепкало. В частности, уточнил политик, он сам хотел бы получить от бизнесмена те деньги, которые тот должен по решению суда за некачественные работы при выполнении дома.
Ранее ЦИК Белоруссии сообщил, что Цепкало не смог собрать нужное число достоверных подписей граждан для регистрации кандидатом в президенты. Штаб политика заявил о намерении обжаловать забраковку большого количества сданных подписей. Политик пока остается одним из семи участников президентских выборов, назначенных на 9 августа. На заседании ЦИК, намеченном на 14 июля, будут приниматься решения о регистрации кандидатов.