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Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии
Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года,... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T22:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
аркадий дворкович
экономика
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Как они все мечтают загнать Россию под США, не выйдет, голодать не будем, кому мало бабок - скатертью дорога на Райский Запад.
50
Давно загнали , с 90-х. Убили СССР , построили дикий капитализм , промыщленность под контролем США , даже стекольный завод что зажал тару в Крым и тот под ними ! Выс. пост. чиновники имеют вилы в Майами , счета в странах НАТО , дети их там учатся , они уже не наши тоже ..
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60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, аркадий дворкович, экономика

Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии

21:00 07.07.2020 (обновлено: 22:59 07.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom.
"Специфика этого кризиса состоит в его глобальности — в первую очередь. Он намного более глобальный, чем любой из кризисов, которые были в последние, уже, пожалуй, не знаю, 30-40 лет. Потому что любой из остальных кризисов был намного менее глобальный, будь то даже финансовый кризис 2008 года, тем более уж наши собственные локальные кризисы. Этот кризис затронул весь мир", — сказал он, отвечая на вопрос, в чем специфика текущего кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
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Вторая особенность текущего кризиса, по его словам, заключается в непредсказуемости времени окончания пандемии, а третья особенность: никто не осознает, в какой точке кризиса в настоящее время находится мир.
"Оптимисты думают, что мы уже где-то на дне, а в Европе даже некоторые начали выходить из кризиса. Я думаю, что мы еще не достигли дна просто, особенно в России, — мы только вступаем в самый тяжелый период кризиса. Конечно, это, может, в большей степени касается малого и среднего бизнеса, с которым мы общаемся больше, чем с крупным бизнесом. Там все проблемы еще впереди, они наступят только к концу лета, осенью, может, и к концу года", — добавил Дворкович.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАркадий ДворковичЭкономика
Популярные комментарии
Как они все мечтают загнать Россию под США, не выйдет, голодать не будем, кому мало бабок - скатертью дорога на Райский Запад.
7 июля, 21:06
Козьма ПРУТКОВ.
23100818
Давно загнали , с 90-х. Убили СССР , построили дикий капитализм , промыщленность под контролем США , даже стекольный завод что зажал тару в Крым и тот под ними ! Выс. пост. чиновники имеют вилы в Майами , счета в странах НАТО , дети их там учатся , они уже не наши тоже ..
7 июля, 21:29
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700102
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