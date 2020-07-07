Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom.
"Специфика этого кризиса состоит в его глобальности — в первую очередь. Он намного более глобальный, чем любой из кризисов, которые были в последние, уже, пожалуй, не знаю, 30-40 лет. Потому что любой из остальных кризисов был намного менее глобальный, будь то даже финансовый кризис 2008 года, тем более уж наши собственные локальные кризисы. Этот кризис затронул весь мир", — сказал он, отвечая на вопрос, в чем специфика текущего кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Вторая особенность текущего кризиса, по его словам, заключается в непредсказуемости времени окончания пандемии, а третья особенность: никто не осознает, в какой точке кризиса в настоящее время находится мир.
"Оптимисты думают, что мы уже где-то на дне, а в Европе даже некоторые начали выходить из кризиса. Я думаю, что мы еще не достигли дна просто, особенно в России, — мы только вступаем в самый тяжелый период кризиса. Конечно, это, может, в большей степени касается малого и среднего бизнеса, с которым мы общаемся больше, чем с крупным бизнесом. Там все проблемы еще впереди, они наступят только к концу лета, осенью, может, и к концу года", — добавил Дворкович.
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