Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии

"Специфика этого кризиса состоит в его глобальности — в первую очередь. Он намного более глобальный, чем любой из кризисов, которые были в последние, уже, пожалуй, не знаю, 30-40 лет. Потому что любой из остальных кризисов был намного менее глобальный, будь то даже финансовый кризис 2008 года, тем более уж наши собственные локальные кризисы. Этот кризис затронул весь мир", — сказал он, отвечая на вопрос, в чем специфика текущего кризиса, вызванного пандемией коронавируса.