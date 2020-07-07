Почти сто деревьев упали в Подмосковье из-за сильного ветра

"В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений на территории Московской области произошли следующие происшествия: падение 94 деревьев в 12 муниципальных образованиях", - сказал собеседник агентства.

Также представитель экстренных служб региона добавил, что аэропорты московского авиационного узла работают в штатном режиме, а подтопленных участков в Подмосковье нет.