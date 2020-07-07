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Почти сто деревьев упали в Подмосковье из-за сильного ветра
Почти сто деревьев упали в Подмосковье из-за сильных порывов ветра, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T21:06
красногорск
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происшествия
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РИА Новости
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красногорск, можайск, московская область (подмосковье), солнечногорск, волоколамск, происшествия

Почти сто деревьев упали в Подмосковье из-за сильного ветра

21:00 07.07.2020 (обновлено: 21:06 07.07.2020)
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© Фото : МЧС РоссииСильный ветер в Москве
Сильный ветер в Москве
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Почти сто деревьев упали в Подмосковье из-за сильных порывов ветра, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Больше всего деревьев упало в Можайске и Волоколамске.
"В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений на территории Московской области произошли следующие происшествия: падение 94 деревьев в 12 муниципальных образованиях", - сказал собеседник агентства.
Из-за сильного порыва ветра в Красногорске опрокинулась торговая палатка, в результате чего пострадала женщина-продавец. Ее отвезли на скорой в больницу, есть подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.
Кроме того, в Рузском городском округе упал один рекламный щит. Ветер повредил 11 автомобилей в 8 муниципальных образованиях Подмосковья, из них четыре в Солнечногорске.
Также представитель экстренных служб региона добавил, что аэропорты московского авиационного узла работают в штатном режиме, а подтопленных участков в Подмосковье нет.
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КрасногорскМожайскМосковская область (Подмосковье)СолнечногорскВолоколамскПроисшествия
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