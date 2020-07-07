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ООН спрогнозировала рост крайней нищеты из-за пандемии
Около 71 миллиона человек окажутся в условиях крайней нищеты из-за пандемии коронавируса, говорится в докладе ООН о влиянии COVID-19 на выполнение Целей... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T20:58
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, оон, в мире

ООН спрогнозировала рост крайней нищеты из-за пандемии

20:58 07.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ООН, 7 июл - РИА Новости. Около 71 миллиона человек окажутся в условиях крайней нищеты из-за пандемии коронавируса, говорится в докладе ООН о влиянии COVID-19 на выполнение Целей устойчивого развития.
По словам авторов, если предположить, что пандемия остается на прогнозируемом в настоящее время уровне и что активность вируса возобновится в этом году, то ожидается, что уровень бедности достигнет 8,8% в 2020 году.
"Согласно оценкам, дополнительно 71 миллион человек будут жить в условиях крайней нищеты из-за COVID-19", - сказано в докладе.
По данным авторов, ожидается, что в Южной Азии и в странах Африки к югу от Сахары произойдет наибольший рост крайней нищеты.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ООНВ мире
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