Обвинение Сафронову планируют предъявить 13 июля, сообщил адвокат

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Обвинение советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, который сейчас является подозреваемым в госизмене, планируют предъявить в понедельник, 13 июля, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин, коллега которого работает над этим делом.
"В понедельник следствие намерено предъявить Ивану Сафронову обвинение", - рассказал он.
По информации ФСБ, Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Сам Сафронов признать вину отказался. Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Издания "Ведомости" и "Коммерсант" выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела задержанного экс-журналиста были рассмотрены непредвзято, с неукоснительным соблюдением закона, а процесс был открытым..