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https://ria.ru/20200707/1574028593.html
Трамп уведомил конгресс о выходе США из ВОЗ
Президент США Дональд Трамп направил в конгресс официальное уведомление о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения, сообщил сенатор-демократ Боб... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T23:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
китай
дональд трамп
воз
конгресс сша
сша
в мире
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https://ria.ru/20200705/1573904053.html
И это правильно .
15
США вышли из ВОЗ... Они и из ВТО могут выйти и из других Межд. орг. - тоже... Только почему мы ( Россия ) упорно терпим и состоим в этих , откровенно враждебных к России , Европейских организациях ( ПАСЕ , Гаагский трибунал и пр. ) .
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5
китай
сша
РИА Новости
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РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, китай, дональд трамп, воз, конгресс сша, сша, в мире

Трамп уведомил конгресс о выходе США из ВОЗ

20:50 07.07.2020 (обновлено: 23:04 07.07.2020)
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
© РИА Новости / Стрингер
ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп направил в конгресс официальное уведомление о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения, сообщил сенатор-демократ Боб Менендес.

"Это не защитит жизни американцев и (их) интересы — это оставит Америку больной и одинокой", — написал сенатор в Twitter, назвав действия Трампа "хаотичными и непоследовательными".

Трамп ранее заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация "отказалась проводить требуемые реформы". По его словам, Соединенные Штаты "перенаправят эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения". Трамп также обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыКитайДональд ТрампВОЗКонгресс СШАСШАВ мире
Популярные комментарии
И это правильно .
7 июля, 22:16
Эффективный Менеджер
1410000
США вышли из ВОЗ... Они и из ВТО могут выйти и из других Межд. орг. - тоже... Только почему мы ( Россия ) упорно терпим и состоим в этих , откровенно враждебных к России , Европейских организациях ( ПАСЕ , Гаагский трибунал и пр. ) .
7 июля, 23:53
NNickB777
800300
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