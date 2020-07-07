https://ria.ru/20200707/1574028593.html
Трамп уведомил конгресс о выходе США из ВОЗ
Президент США Дональд Трамп направил в конгресс официальное уведомление о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения, сообщил сенатор-демократ Боб... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T20:50
2020-07-07T23:04
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конгресс сша
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в мире
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https://ria.ru/20200705/1573904053.html
Эффективный Менеджер
И это правильно .
15
NickB777
США вышли из ВОЗ... Они и из ВТО могут выйти и из других Межд. орг. - тоже... Только почему мы ( Россия ) упорно терпим и состоим в этих , откровенно враждебных к России , Европейских организациях ( ПАСЕ , Гаагский трибунал и пр. ) .
11
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китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, китай, дональд трамп, воз, конгресс сша, сша, в мире